People of Note blander musikalske innslag og turbaserte kamper i en ny type rollespill

Musikk og spill passer sammen som pudding og vaniljesaus. Selv om du ikke hører på musikken hele tiden, verken i bakgrunnen eller i forgrunnen, bidrar den likevel til opplevelsen på måter vi aldri vil være foruten. Iridium Studios har bestemt seg for å vise denne kjærligheten til musikk i sitt kommende rollespill People of Note.

I People of Note spiller vi som popsangeren Cadence, som har blitt utestengt fra en stor sangkonkurranse og bestemmer seg for å kjempe seg inn. Sammen med andre bandmedlemmer reiser du rundt i verden, kjemper i turbaserte kamper og synger episke musikalnumre for å slå fiendene dine.

Rytmebaserte angrep er en viktig del av kampene i People of Note, som du kan se i traileren nedenfor, og du kan også nyte et sjangeroverskridende lydspor gjennom hele spillet, som blander elementer fra pop, rock og EDM.

People of Note er tilgjengelig på ønskelisten nå og kommer på Xbox Series X/S, PS5 og PC.