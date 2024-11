Pep Guardiola beklager at han bagatelliserte selvskading etter pressekonferansen om Manchester Citys siste fiasko

HQ

OPPDATERING Etter det virale klippet der Pep Guardiola leende sa at han ville skade seg selv etter gårsdagens fotballkamp, har den spanske treneren gått ut med en unnskyldning for det som så ut til å være "å ta lett på det svært alvorlige problemet med selvskading".

"Jeg ble overrumplet av et spørsmål på slutten av pressekonferansen i går kveld om en rift som hadde oppstått i ansiktet mitt, og jeg forklarte at en skarp negl hadde forårsaket dette ved et uhell. Mitt svar var på ingen måte ment å bagatellisere det svært alvorlige problemet med selvskading."

"Jeg vet at mange mennesker sliter med psykiske problemer hver eneste dag, og jeg vil gjerne benytte anledningen til å fremheve en av måtene folk kan søke hjelp på, nemlig ved å ringe Samaritans-hjelpetelefonen på 116 123 eller sende en e-post til [email protected]."

Originalhistorie: Manchester City så endelig ut til å ha funnet fotfestet igjen, med en solid 3-0-seier mot nederlandske Feyenoord, inkludert to mål av Erling Haaland, den raskeste spilleren til å nå 40 mål på Champions League.

Etter bare et kvarter utlignet imidlertid Feyenoord kampen, som endte 3-3, med scoringer av Anis Hadj-Moussa, Santiago Giménez og Dávid Hancko. Ifølge Opta er dette første gang et lag med en tremålsledelse etter 75 minutter ikke vinner kampen på Champions League (selv om Feyenoords første mål teknisk sett kom i det 74. minutt).

"Kampen var bra ved 3-0, vi spilte bra, men så slapp vi inn mange mål fordi vi ikke var stabile", sier Manchester Citys trener Pep Guardiola. "Vi har tapt mange kamper i det siste, vi er skjøre, og selvfølgelig trengte vi denne seieren, kampen hadde vært bra for selvtilliten.

De to første målene var forårsaket av feil, hovedsakelig av Josko Gvardiol etter en mislykket baklengs pasning til keeper Ederson ved det første målet. Den kroatiske spilleren var også skyld i to av de fire målene City måtte tåle mot Tottenham forrige helg.

Guardiola forsvarte imidlertid 22-åringen. "Han er så ung, han vil lære. Han var den beste spilleren på banen. Det ville vært helt feil av meg å peke fingeren mot ham. Han er en fantastisk spiller, en fantastisk gutt. Nå, mer enn noen gang, trenger han hjelp."

Guardiola, som er inne i sin verste periode som manager for City (fem tap og én uavgjort), ble sett med noen skrammer i hodet og til og med et blødende et på nesen. Da han ble spurt om kuttene, sa han "med fingeren min, med neglen min. Jeg vil skade meg selv, ja", sa han og lo.