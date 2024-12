Pep Guardiola bekrefter at de vil forsøke å hente nye spillere til Manchester City i vinterens transfermarked

HQ

Manchester City klarer fortsatt ikke å reise seg, og i går ble det nok en gang 1-1 mot Everton. Dette er nå den fjerde kampen i Premier League uten seier, og akkurat nå ser det ut til å bli en kamp i motbakke for i det hele tatt å ende blant de fire beste lagene og kvalifisere seg til neste års Champions League.

Pep Guardiola har erkjent at de trenger forsterkninger, selv før kampen på Boxing Day. "Hvis vi kan, må vi definitivt hente spillere, sa manageren til Amazon Prime før kampen. "Du vet at vi sliter spesielt bakover og på midten.

Den katalanske manageren innrømmer imidlertid at det er vanskelig, og at det til syvende og sist ikke er opp til ham. "Når det er sagt, vet jeg ikke hva som kommer til å skje. Overgangsvinduet om vinteren er ikke lett, men alle er klar over det. Jeg tror til og med de nåværende spillerne spør oss: "Vi kommer til å ønske oss noen spillere, vær så snill."

Alle Manchester Citys skader

I løpet av gårsdagens kamp hadde Manchester City åtte spillere skadet: Ederson, Kyle Walker, John Stones, Ruben Dias, Matheus Nunes og Jack Grealish var ikke tilgjengelige, i tillegg til Rodri og Oscar Bobb, som vil være ute i flere måneder. Kevin de Bruyen og Ilkay Gündogan spilte bare 15 minutter.

Guardiolas ønske om å signere nye spillere står i kontrast til holdningen i Real Madrid, som også har slitt med utallige skader gjennom første halvdel av sesongen. Den spanske klubben er også svekket i forsvaret og på midtbanen, men vurderte kun å gå ut på vinterens overgangsmarked i januar dersom resultatene ikke bedret seg, men til slutt bedret resultatene seg og vil ikke gjøre noen nysigneringer.

"Det handler ikke om å hente en spiller for nå, det handler om å hente en spiller for de neste tre, fire eller fem årene, og det er ikke alltid så lett å få til. I overgangsvinduet er vinteren ikke lett, legger Guardiola til. Det blir interessant å se hva som skjer neste måned.