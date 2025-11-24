Pep Guardiola ber kameramannen om unnskyldning etter å ha tatt tak i øretelefonene hans: "Jeg skammer meg"

HQ

Pep Guardiola har bedt om unnskyldning for oppførselen sin etter lørdagens kamp, der Manchester City tapte 2-1 for Newcastle. Guardiola var frustrert over dommeravgjørelser, og gikk bort til en kameramann og dro av ham hodetelefonene for å si noe til ham. Øyeblikket, som ble fanget opp av (andre) kameraer, gikk viralt, og Guardiola sier han føler seg flau.

På en pressekonferanse foran morgendagens Champions League-kamp sa Guardiola at han ba kameramannen om unnskyldning. "Jeg føler meg flau, jeg skammer meg når jeg ser det. Jeg liker det ikke. Jeg ba kameramannen om unnskyldning etter ett sekund. Jeg er den jeg er. Etter 1000 kamper er jeg ikke en perfekt person, jeg gjør store feil. Grunnen til det er at jeg ønsker å forsvare laget og klubben min."

Det er uklart hvorfor Guardiola gjorde det. Den spanske treneren var sint på dommeren, og mente at de ble nektet straffespark og at Newcastles siste scoring ikke skulle ha vært tellende.

Manchester City tar imot Bayer Leverkusen på tirsdag i Champions League-kampdag 5 (21:00 CET, 20:00 GMT), før de tar imot Leeds United på lørdag. De ligger på tredjeplass i Premier League med 22 poeng, sju bak Arsenal.