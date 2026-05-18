Pep Guardiola er i ferd med å forlate Manchester City, selv om han har ett år igjen av kontrakten

Pep Guardiola er i ferd med å avslutte sin karriere i Manchester City, ifølge flere engelske medier. Nyheten er ikke helt overraskende, ettersom det har gått rykter i flere måneder om at han skulle slutte før heller enn senere, men det kommer likevel som et sjokk for Manchester City-fansen, dager etter at de vant et nytt trofé, FA-cupfinalen der de slo Chelsea... og også som et sjokk for klubben, som fastholder at Guardiola har kontrakt ut neste sesong og er "håpefulle" om at han blir værende som manager, ifølge BBC Sport.

Informasjonen, som fortsatt ikke er bekreftet av verken klubben eller den 55 år gamle manageren, kommer fra kilder i klubben, fra ansatte til spillere, som forventer hans avgang etter sesongens siste kamp mot Aston Villa på søndag, der han trolig vil bli hyllet, uansett om de ender opp med å vinne ligaen eller ikke.

Guardiola forlater Manchester City etter ti år og 20 trofeer, inkludert seks Premier League-titler, Champions League, tre FA-cuper og fem EFL-cuper.

Enzo Maresca til Manchester City, Guardiola til Italia?

BBC Sport legger til at Enzo Maresca, som fikk sparken fra Chelsea tidligere denne sesongen, og som jobbet under Guardiola i City, er favoritten til å erstatte ham. Guardiola har noen ganger blitt satt i forbindelse med det italienske landslaget, som er på jakt etter en ny trener etter VM-katastrofen.

Under intervjuer i forrige uke antydet Guardiola at han ville bli i klubben ett år til og fullføre kontrakten sin, så dette er en drastisk og plutselig endring, med knapt nok tid for klubb og spillere til å forberede seg mentalt på avgangen til en av tidenes største fotballtrenere, samtidig som de fortsatt kjemper om Premier League-tittelen: Etter Arsenals seier mot Burnley på mandag, må City vinne de to siste kampene tirsdag og søndag og håpe på en glipp fra rivalene.