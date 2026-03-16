Pep Guardiola forklarer hvorfor han avlyste dagens trening foran Real Madrid-duellen

Pep Guardiola har bestemt seg for å gi Manchester City-spillerne en fridag, og det var ikke planlagt noen trening mandag, i forkant av kampen mot Real Madrid i Champions League.

"Vi trener i morgen, før kampen. I Madrid ankom vi sent til hotellet, sov, returnerte til Manchester om morgenen, reiste hit, det var ingen trening dagen etter, vi dro til London og ankom i går klokken 2:30 om natten. Så i dag må vi restituere oss, det er ingenting vi kan gjøre. Spillerne drar hjem, og vi trener i morgen", forklarer Manchester City-treneren, og legger til at det er andre eller tredje gang han gjør det denne sesongen.

Guardiolas spillere må overvinne et 3-0-underskudd på Etihad, men forventningene er ikke høye etter den skuffende 1-1-kampen i Premier League og Erling Haalands dårlige rekke.

Samtidig kommer Álvaro Arbeloa fra en 4-1-seier i Ligaen med et Real Madrid forsterket med egenproduserte spillere, og potensielt kan Kylian Mbappé og Jude Bellingham gjøre comeback i morgen etter lange skadefravær, ettersom de har fått beskjed om å ta turen til Manchester.