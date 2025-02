Pep Guardiola mener Manchester City har "1 %" sjanse til å vinne over Real Madrid, men er det sant?

HQ

Returkampen mellom Real Madrid og Manchester City i Champions League spilles på onsdag, og Madrid har et klart overtak etter å ha vunnet 2-3 på Etihad Stadium, og spiller returoppgjøret på Bernabéu. Pep Guardiolas lag kommer på besøk noen dager etter at de slo Newcastle 4-0 og klamrer seg til fjerdeplassen i Premier League, med et hat-trick av en av de siste signeringene, Omar Marmoush.

Guardiola er imidlertid ikke altfor optimistisk. Han erkjenner at denne seieren hjelper, "selvfølgelig er det bedre å reise til Madrid med dette resultatet", men "marginen for å vinne på Bernabeu fra den posisjonen, alle vet at prosentandelen for å gå videre er 1%. Eller jeg vet ikke hva, men det vil være minimalt."

Men hva er egentlig prosentandelen for en seier for Manchester City mot Real Madrid på Bernabéu? Ifølge Opta-supercomputeren har Man City 28,6 % sjanse til å vinne kampen (i løpet av de første 90 minuttene), men med et ugunstig resultat vil de måtte vinne i ekstraomganger. Deres faktiske vinnersjanser i utslagsspillet er 21,8 %, mens Real Madrid har 78,2 % sjanse til å nå 16-delsfinalene. Dette er gjort ved hjelp av historiske prestasjoner og lagprestasjoner, etter tusenvis av simuleringer.

Selvfølgelig kan datamaskiner si hva som helst, men fotball er annerledes. Opta mente også at Man City var favoritt til å vinne på Etihad i det første oppgjøret (42,7 % seier, mens Madrid hadde 33 % og uavgjort var 24,3 %).