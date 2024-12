Pep Guardiola reagerer på "du får sparken i morgen tidlig"-ropene på Anfield

HQ

Pep Guardiolas mareritt fortsetter da Manchester City tapte sin fjerde kamp på rad Premier League, og må se sine sjanser til å ta tittelen fordampe etter at Liverpool økte ledelsen til 11 poeng.

Cody Gakpo åpnet målscoringen etter 12 minutter, men Manchester City slet med å reagere. Kun to ineffektive skudd på mål og feil som Liverpool kunne ha utnyttet til å øke ledelsen. Til slutt kom det andre målet på straffespark som Salah, i motsetning til forrige onsdag, ikke bommet på.

"Du får sparken i morgen tidlig", ropes det på Anfield.

Som det har vært vanlig for Guardiola på bortebane i det siste, sang publikum "Your're getting sacked in the morning" til en Guardiola som stadig utvider sin dårligste statistikk noensinne som manager, med seks tap og én (utrolig nok uventet) uavgjort på rad.

Guardiola svarte med et halvt smil ved å løfte seks fingre, som et tegn på de seks Premier League -titlene han har vunnet med Manchester City, fire av dem på rad, fra 2021 til 2024.

Senere, i SkySports, viste han en viss skuffelse over Liverpools fans. "Jeg forventet det ikke fra Liverpool-folket, men det er greit, det er en del av spillet, og jeg forstår det fullstendig. Vi har hatt utrolige kamper sammen. Jeg har respekt for dem."

Han la også til: "Kanskje de burde ha sunget den tidligere".

Til tross for alt viste Manchester City tillit til Peps visjon og forlenget kontrakten hans, noe som gir ham minst én sjanse til å revansjere seg etter denne dårlige perioden som allerede har kostet dem EFL-cupen (City tapte for Tottenham forrige måned) og sannsynligvis Premier League, ettersom de for øyeblikket ligger på femteplass på listene. Chelsea og Arsenal er ni poeng bak Arne Slotts lag.