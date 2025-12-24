Pep Guardiola vil veie spillerne etter jul for å se om de er i form til å spille med Manchester City

HQ

Manchester City er bare to poeng bak Arsenal, som kommer fra en seiersrekke på fem kamper i Premier League, og Pep Guardiola ønsker å holde seg inne i kampen i juleperioden, hvor ligaen ikke stopper. Selv om det bare er én kamp på Boxing Day, er Manchester City tilbake i aksjon lørdag 27. desember, mot Nottingham Forest.

For å forsikre seg om at spillerne er i form, sier Pep Guardiola at de vil veie spillerne for å sjekke om de er i form nok til å spille. Manageren kan ta tekniske avgjørelser dersom en spiller har spist for mye nougat.

"I det øyeblikket de ankommer etter tre dager, ønsker jeg å se hvordan de kommer tilbake. De kan spise, men jeg vil kontrollere dem. Forestill deg en spiller, og nå er han perfekt, men han vil ankomme med tre kilo mer. Han vil være i Manchester, han vil ikke reise til Nottingham Forest, sa Guardiola.

Ifølge BBC Sport utviste Guardiola allerede i 2016 noen spillere fra førstelagstrening inntil de nådde vektmålene. Spanjolen er kjent for å være svært streng når det kommer til kondisjonsnivå, og en gang måtte han be om unnskyldning etter å ha sagt at City-midtbanespilleren Kalvin Phillips var "overvektig" da han kom tilbake fra VM i Qatar i 2022.

Guardiola forstår imidlertid viktigheten av å ha en pause, selv om den blir kortere: "Programmet er så stramt, og spillerne må glemme. I kampøyeblikket vil de være friske i beina."