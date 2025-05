Peppa Pigs lillesøster er født

HQ

Hele situasjonen rundt det nyeste medlemmet i Pig -familien kan føles som litt av en feberdrøm. Helt siden det ble bekreftet at Peppa Pig skulle få en ny lillesøster, har vi fått se alle mulige særegne snutter fra graviditeten, som ofte får en til å glemme at det kun dreier seg om en tegneserie og en fiktiv svinefamilie.

Men nå er det altså slutt på graviditetsavsløringene, for nå er det bekreftet at Peppas lillesøster er født, og verden har endelig fått møte den lille Evie. Dette ble først avslørt i en eksklusiv artikkel fra magasinet People, men har siden blitt fulgt opp med nye innlegg fra Peppa Pigs sosiale kanaler, blant annet et utrop som annonserer fødselen, og et som viser Mummy og Daddy Pig utenfor sykehuset, der de vugger baby Evie.

Evie får sin skikkelige Peppa Pig -debut i slutten av denne måneden, når Peppa Meets the Baby har kinopremiere fra 30. mai.