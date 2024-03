HQ

Jeg har blitt så vant til at spill er enorme og krever flere titalls timer av tiden din, at jeg ofte blir sjokkert over alt som kan gjennomføres på én gang. Det var nettopp denne følelsen jeg fikk med utvikleren Ahr Echs Pepper Grinder, for dette actionfylte 2D-plattformspillet er definitivt ikke et spill som holder deg sysselsatt lenge, og det er jo ikke negativt.

Før jeg går inn på de mer intrikate detaljene rundt dette spillet, la meg påpeke at Pepper Grinder er "billig" for et nytt spill. Det er en debuterende indietittel som vet hvor lang tid det tar, og derfor koster det bare rundt £14. Det er nettopp dette lave prisnivået som trekker oppmerksomheten min bort fra spillets størrelse, for hvis du er en ekte completionist som ønsker å krysse av i alle mulige bokser, vil du sannsynligvis kunne stryke Pepper Grinder fra listen din på rundt fem-seks timer. Selvsagt finnes det andre "billige" spill som gir betydelig flere timer spilletid, men jeg tror dette prispunktet fungerer, for hvis det var lavere, ville spillet føles som et røverkjøp, og la oss være ærlige, det er ikke det en utvikler ønsker ved lansering. Men nok om størrelse og pris.

Pepper Grinder er et ganske tradisjonelt plattformspill som tilfører litt krydder i form av en boremekanikk som gjør at hovedpersonen (Pepper) kan svømme gjennom jorden. Det er en mekanikk som ikke er den enkleste å mestre, men som gir massevis av ekstra dybde, samtidig som den er ganske enkel å plukke opp og forstå. Dette spillet er ikke komplisert, det prøver ikke å teste deg med bisarre og uvanlige spillsystemer, alt er veldig enkelt, men det er fartsfylt, noe som betyr at du trenger raske reflekser for å komme deg gjennom nivåene uten å måtte respawne.

Nivåene er for det meste godt designet med mange elementer og etapper som setter tålmodigheten din på prøve, i tillegg til noen få hemmeligheter og dårlig skjulte kroker å finne underveis. Dette er ikke et Mario-plattformspill med hemmeligheter i nesten hver eneste sving, og mange av dem må du tenke utenfor boksen for å oppdage, i stedet er de skjulte områdene ofte tydelige og enkle å peke ut, og dermed er også samlemedaljene (tenk Wonder Tokens fra Super Mario Bros. Wonder) enkle å finne. Dette betyr ikke nødvendigvis at de er enkle å plukke opp, ettersom mange av dem ligger bak utfordrende plattformseksjoner som setter dine boreferdigheter på prøve. Jeg synes Pepper Grinder kunne ha tatt flere sjanser i nivådesignet for å få spilleren til å gå utenfor allfarvei og utforske intuitivt, men jeg forstår at det er litt på en knivsegg når det gjelder vanskelighetsgrad og tilgjengelig moro.

I tillegg til samleobjektene er det en rekke edelstener som kan samles opp gjennom nivåene og deretter brukes som valuta for å kjøpe klistremerker og til og med midlertidig helse i butikknavene i spillet, i tillegg til at man kan bruke samleobjektene på kosmetikk og til og med nøkler for å låse opp skjulte nivåer.

For å ta opp det jeg sa tidligere om lengden, består Pepper Grinder bare av fire verdener, hver med rundt fem nivåer. Nivåene er unike og byr på unike utfordringer, og hver verden har til og med et bossnivå der du må tære på helsestangen til en fiende samtidig som du må unngå spesialangrepskjedene deres. Disse er morsomme, men aldri veldig krevende, og kan som regel overvinnes på et par minutter. Kampene er egentlig ikke så interessante i dette spillet, ettersom du stort sett bruker borebevegelsene dine til å skade fiender eller unngå dem, og de gangene det kreves kamp, kan det føles litt klønete med fiender som er vanskelige å bedømme angrepsstilen til og svært begrenset kompleksitet på denne fronten. De gangene spesialsystemer, som en minigun eller en mech-drakt, innlemmes, gjør underverker for å bryte opp gjenkjenneligheten, men disse gangene distraherer også spillet fra det det er best på: den Super Meat Boy-lignende utfordrende plattformingen.

Pepper Grinder er på mange måter et tradisjonelt plattformspill. Det er flere elementer underveis som føles velkjente, og selv om det ikke nødvendigvis er en dårlig ting, vinner nok ikke spillet noen priser for originalitet utover boremekanikken. I tillegg vinner Pepper Grinder absolutt ingen priser for sine narrative og historiefortellende elementer, da denne tittelen i utgangspunktet ikke har noen av betydning. Tanken er at Pepper skyller opp på et fjernt land etter et skipsforlis, og kort tid etter stjeler noen stygge skapninger kisten hennes, noe som fører henne ut på et hevnoppdrag for å få tilbake det som var hennes. Det er alt som kommuniseres i løpet av de første par minuttene. Etter det er det så å si ingen vesentlig og overbevisende utvikling i handlingen, noe som betyr at Pepper Grinder unnlater å introdusere og forklare hvem den andre boresvingende karakteren er, hvem den store, fæle sjefen i spillet er og hvorfor vi bør frykte ham.

Visst, kunststilen byr på et pulserende og vakkert sett med pikselerte biomer, og det faktum at det også er tidsforsøksoppdrag innlemmet, betyr at du har noe å gå tilbake og fullføre, men jeg kan ikke la være å føle at dette spillet kunne ha tjent på et par ekstra verdener å jobbe seg gjennom og litt mer vekt på fortelling og historiefortelling for å hjelpe spilleren til å bli mer knyttet til og oppslukt i den verdenen som utvikleren har laget så kjærlig.

Det er av disse grunnene at jeg er litt i en blindgate med Pepper Grinder. Jeg tror ikke lengden er spillets største problem, men det er definitivt noe som skiller seg ut når spillet mangler fortelling, verdensbygging og kompleks nivådesign som ber spilleren om å utforske. Det er litt synd at Pepper Grinder ikke holder mål, for det er elementer av genialitet her, og boreplattformen, sjefskampene, art directionen og verdenen Ahr Ech har skapt er alle fantastiske, det mangler bare det lille ekstra for å ta det fra å være bra til å bli noe stort.