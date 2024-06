Pepper Grinder kommer til PlayStation og Xbox i august, med en fysisk utgivelse i oktober

HQ

Pepper Grinder var et av de mest etterlengtede indiespillene tidligere i år da det kom til PC, Nintendo Switch og mobile enheter, selv om vi ikke var overbevist da vi anmeldte det.

Det var imidlertid fortsatt etterspørsel etter dette plattformeventyret der hovedpersonen borer hull for å komme seg raskt gjennom nivåene. Og nå er det bekreftet at det kommer til Xbox Series, Xbox One, PlayStation 4 og PlayStation 5 den 6. august.

I tillegg vil Nintendo Switch-spillere som ikke har det, og PS5-brukere kunne få tak i en fysisk utgave et par måneder senere, den 4. oktober.

Er du klar for en god Pepper Grinder hole-økt? Kommer du til å prøve det på de nye plattformene?