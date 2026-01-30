Pepsi starter cola-krigen på nytt med ny Super Bowl-reklame

HQ

Krig. Krig forandrer seg aldri. Vi trodde kanskje det var over. At Pepsi var fornøyd med å sitte på andreplass mens Coca-Cola erobret verden. Så feil vi tok. Snart vil brusen flyte igjen. Slagmarkene vil være preget av den sukkerholdige ichoren fra tusenvis av bokser, flasker og glass som unødvendig har blitt ødelagt i meningsløs vold. Colakrigene har begynt.

Pepsis nye reklamefilm viser den berømte Coca-Cola-maskoten isbjørnen. Den begynner med at bjørnen prøver Pepsi og Cola og velger Pepsi som sin foretrukne drikk. Deretter oppsøker den en terapeut, spilt av Taika Waititi, før den innser at Pepsi-livet er mye bedre.

Det er en ganske morsom reklame, med et nikk til Coldplay-jukseskandalen fra i fjor også. Det spekuleres i om CGI-bjørnen er laget med kunstig intelligens, men i skrivende stund er det ikke funnet noe avgjørende bevis.

Dette er en annonse:

Foretrekker du Cola eller Pepsi?