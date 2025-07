Percy Jackson and the Olympians begir seg ut i monsterhavet i desember

HQ

Disney har sluppet en ny teaser-trailer som viser frem Percy Jackson and the Olympians Sesong 2 i forkant av lanseringen i desember. Traileren er fullpakket med action, nye og gamle ansikter, fiender og monstre, og viser våre helter på vei til Monsterhavet, som er tittelen på den andre boken.

Vi er ikke sikre på om Percy Jackson and the Olympians vil bruke hele sesong 2 til å dekke hendelsene i Sea of Monsters. Med det faktum at vi allerede kan se Walker Scobell og de andre yngre rollebesetningsmedlemmene eldes, vil Disney kanskje få fart på hvis de vil at denne showet skal pakkes inn i fire sesonger.

I traileren ser vi de tre skjebnene, tilbakekomsten av guder som Hermes, mange andre medlemmer av halvblodsleiren som Luke og Clarice, og vi ser også et nytt, enøyd ansikt i Tyson. Spoiler for ikke-boklesere fremover, men Tyson er halvbroren til Percy, så vi kan forestille oss at han vil ha en ganske stor rolle å spille fremover.

Percy Jackson and the Olympians Sesong 2 sendes den 10. desember.