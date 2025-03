Percy Jackson and the Olympians bekreftet å gå i minst fire sesonger

HQ

Selv om premieren på den andre sesongen fortsatt er nesten ni måneder unna, har Disney allerede bekreftet at en tredje sesong er på vei. Ifølge rapporter vil denne sesongen være basert på den tredje boken i serien, The Titan's Curse.

Forfatter Rick Riordan har selv bekreftet at vi kan forvente oss flere nye karakterer. Blant dem er jegeren Artemis og Nico di Angelo, som vil debutere i serien. Riordan benyttet også anledningen til å uttrykke sin takknemlighet for at Disney fortsetter å investere i serien, samt sin takknemlighet for den utrolige responsen fra fansen.

"Vi er så takknemlige for å kunne fortsette historien om Percy Jackson på Disney+."

"Denne tredje sesongen vil være nytt territorium for skjermen, og bringer fanfavoritter som Artemis' jegere og Nico di Angelo til live for første gang. Det er et stort tegn på engasjement fra Disneys side og sier mye om den entusiasmen som fansen har omfavnet TV-serien med. Takk, halvguder over hele verden!"

Disney-direktør Ayo Davis sluttet seg også til, og sa :

"Fra det øyeblikket Percy Jackson and the Olympians debuterte, var det tydelig at denne serien hadde slått en akkord med fans i alle aldre. Med sesong to som har premiere i desember, er vi glade for å kunngjøre at Percys reise vil fortsette med en tredje sesong. En stor takk til våre utrolige skuespillere og kreative team, våre partnere hos 20th Television og våre visjonære og talentfulle produsenter som fortsetter å gi liv til Rick Riordans verden med en slik dybde og fantasi."

Ser du på Percy Jackson and the Olympians? Er du spent på hva som kommer nå?