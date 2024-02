Percy Jackson and the Olympians bekreftet for sesong 2

HQ

Disney har endelig bekreftet det mange hadde håpet ville skje: Percy Jackson and the Olympians er fornyet for en ny sesong på strømmeplattformen Disney+.

Som kunngjort i et innlegg på X, får vi vite at denne sesongen vil ta mannskapet til Sea of Monsters, et eventyr som fortelles i den andre boken i forfatter Rick Riordans serie, og noe vi har sett tilpasset før i live-actionfilmene med Logan Lerman og Alexandra Daddario i hovedrollene.

I forbindelse med at TV-serien får en ny utgivelse, uttalte Riordan: "Jeg gleder meg til å bringe neste sesong av Percy Jackson til #DisneyPlus! Heis ankrene. Heis storseilet. Alle mann på dekk, halvguder. Vi er på vei mot Monsterhavet!"

Det er ennå ikke sagt noe om når den andre sesongen vil debutere på strømmetjenesten, men 2025 og utover er utvilsomt en god gjetning.