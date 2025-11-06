Percy Jackson and the Olympians kommer tilbake på Disney+ og Hulu 10. desember, og vi har fått et første glimt av den

HQ

For bøkene, for filmene og nå for TV. Percy Jackson har våget seg mer eller mindre vellykket inn i ulike formater med sin historie som moderniserer og aktualiserer de greske mytene og deres guder og monstre. I 2023 hadde serien Percy Jackson and the Olympians premiere, og kort tid etter ble det bekreftet at Disney og Hulu ville fornye serien for en ny runde med episoder,

Den andre sesongen har premiere 10. desember, og er basert på den andre romanen i serien, Sea of Monsters, og vi har allerede fått et første glimt av hva den vil ha å by på. I traileren som nettopp er sluppet, ser vi Percy ta opp kampen mot sjømonstre, kjemper og alt mulig for å redde Halvblodsleiren og Thalia-treet, som beskytter stedet mot trusler og som har blitt forgiftet av Luke.

Vi får også et kort glimt av Tyson, Grover, De grå søstrene og hele persongalleriet som befolker bøkene til Rick Riordan og Jonathan E. Steinberg. Du kan se traileren for den andre sesongpremieren av Percy Jackson and the Olympians nedenfor.