Percy Jackson-serie annonsert til Disney+

Forfatteren Rick Riordan avslører at Disney har gitt grønt lys for en serie basert på hans Percy Jackson and the Olympians-romaner. I en kort video på Disney+ sin Twitter sier Riordan at "the wait is over" og at han er glad for å kunne fortelle at en Percy Jackson-serie "virkelig, helt sikker kommer til skjermene deres".

Ifølge The Hollywood Reporter har serien vært under produksjon siden mai 2020, men den har ennå ikke fått noen lanseringsdato. Det er også uklart hem det er som skal spille karakterene og gudene som dukker opp i serien.