Perfect Dark lederne ansatt for å danne nytt studio av Take-Two

Tidligere i år hørte vi den triste nyheten om at Xbox la ned The Initiative og Perfect Dark's reboot. Dette kom ikke så mye av et sjokk for noen, men det var likevel skuffende å høre. Senere, via Jason Schreier, hørte vi at Take-Two faktisk prøvde å redde prosjektet sammen med Crystal Dynamics, men ikke lyktes i den innsatsen.

Nå, også via Schreier, har vi nyheten om at lederne av prosjektet er reddet og brakt til å lede et helt nytt studio under 2K-banneret. Perfect Dark studiosjef Darrell Gallagher og regissør Brian Horton starter studioet, som Gallagher bekreftet via LinkedIn.

"Jeg er glad for å dele at jeg vil bli med 2K som SVP, Studio Head, hvor jeg skal bygge et nytt studio og lede en ambisiøs mulighet som er ulik noe jeg har tatt på meg før," skrev han. "Jeg har brukt karrieren min på å tro på hva som er mulig når gode mennesker kommer sammen med en dristig visjon. Jeg gleder meg til å komme i gang med det eksepsjonelle teamet hos 2K!"

Vi vet ennå ikke hva studioet heter, og heller ikke hva det jobber med, men for en sjelden gangs skyld i spillnyheter i disse dager snakker vi i det minste om at folk får jobber i stedet for å miste dem.