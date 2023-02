Perfect Dark ser ut til å ha minst noen tredjepersons spill

HQ

De fleste antok at Perfect Dark ville være et førstepersonsskytespill akkurat som forgjengerne. Selv om dette sannsynligvis er riktig, virker det som om spillet også vil ha noen tredjepersonsspill.

En ny stillingsannonse for en Lead Gameplay Animator hos Crystal Dynamics, kan vi lese at et av kravene til personen som søker er: " Dyp kunnskap om spillsystemer (spesielt 3. og 1. person erfaring med våpen, traversal, melee og ranged våpen)".

Foruten den korte traileren nedenfor som ble vist sammen med kunngjøringen av Perfect Dark tilbake i 2021, er det egentlig ikke mye vi vet om spillet annet enn at The Initiative og Crystal Dynamics er med på å utvikle Joanna Darks nye eventyr. Det forventes fortsatt å være langt unna, og en rimelig gjetning er at vi får spille denne 2025 tidligst.