Pergola vs. Crafting the Cosmos vs. Exploding Kittens: Hvilken boks passer til din kveld?

Høsten er snart over oss, så hva passer vel bedre enn å tilbringe en kveld med tre nye brettspill? Her er en tre-stopp-tur gjennom hobbyens nåværende stemningsspekter: koselig zen-hagearbeid, kosmisk motorbygging og rent party-kaos. Pergola, Crafting the Cosmos og Exploding Kittens: The Board Game lever ikke bare i forskjellige bokser - de lever i forskjellige hoderom. Den ene er te og teppe-chill, den andre er espresso-og-skrapepapir-tenking, og den tredje er nachos-og-skrik. La oss grave oss ned i det.

Pergola - punktsalat-roenhet med frosker, honning og en veldig ryddig hage

Pergola er den typen Euro der du puster ut i det øyeblikket du løfter på lokket. Du legger ut planter, tiltrekker deg insekter, dytter vanndråper nedover en liten kaskade og lager generelt det peneste bakgårdstablået du kan. Mekanisk sett er det basert på action-tegning, plassering av fliser og samling av kulisser på 45-60 minutter, og det kan spilles alene eller av opptil fire personer. Det er lite konfliktfylt og veldig "gjør din egen greie" - designets komfortmat.

Det som løfter det fra "hyggelig" til "dette vil jeg vise til vennene mine som ikke spiller", er produksjonen. Regelbokens komponentoppsett er latterlig på den beste måten: hage- og pergolabrett, en dam, bladbrett, brett og en pott med biter som inkluderer en frosk, honningkrukker og vanndråper. Hele bordet ser ut som en botanisk utklippsbok som har bestemt seg for å bli midtpunktet på en spillkveld.

Spillet er en klassisk poengsalat: Nesten alt du gjør gir poeng, og ulike blomster og dyr gir poeng i ulike mønstre. Det kan virke overveldende ved første øyekast, men i praksis er det beroligende; du stabler små effektivitetsgevinster i en skånsom motor mens kunsten gjør halvparten av jobben med å skape vibber. Anmelderne har fremhevet den lave interaksjonen og det rolige tempoet - og det stemmer. Hvis du vil stelle hagen din i ro og mak mens du prater, er Pergola en fryd. Hvis du er ute etter å ta det som det kommer eller knasende blokkering, vil du finne det lett.

Summa summarum: Pergola er en ypperlig "søndag ettermiddag"-euro - vakker, vennlig og tilgivende uten å føles triviell. Det er den jeg ville valgt når noen sier: "Jeg er trøtt, men jeg vil likevel spille noe."

Crafting the Cosmos - klinkekuler, stjerner og en tilfredsstillende tenkelig bygg-en-galakse

Hvis Pergola er en urtehage, er Crafting the Cosmos et fullverdig planetarium. Du er interstellare arkitekter som bygger en galakse, én stjerne om gangen, og manipulerer tyngdekraften eller til og med tidens gang for å få til store svinger. Bordet er uforskammet eksklusivt: tofargede plaststjerner, livsbrikker, tidskrystaller, dobbeltlagsbrett, en sentral konsoll og energikuler som du skyver rundt for å høste ressurser. Spilletiden er 60-90 minutter for 2-4 spillere fra 14 år og oppover, og det lander helt i "middels tungt, føles smart"-sonen.

Det jeg liker best, er fremdriftskurven. I de første rundene handler det om å ordne stjernetåkene og få energien på plass; midtveis i spillet begynner "universets lover" (dvs. kraftkortene dine) å slå inn, og du begynner å bryte dine egne begrensninger. Skal du bruke penger på å akselerere stjerneproduksjonen, satse på universelle målkort eller satse på å skape avansert liv for å få poeng i sluttspillet? Systemet belønner sekvensering, og det er sjenerøst nok til at du føler deg smart selv når du er litt ute av tempo. En anmeldelse nylig fremhevet akkurat den rytmen: ressursposisjonering på et delt rutenett, deretter en håndverksfase der poengene - og bonusene - kommer i kaskader. Den beskrivelsen stemmer overens med hvordan det spilles ved bordet.

Temaet hjelper også. Det er noe grunnleggende tilfredsstillende ved å slippe en liten stjerne i din del av galaksen og vite at den er et resultat av to runder med "gravitasjonshacks". Produksjonen selger det uten å drive inn i gimmick-territorium, og reglene støtter en overraskende jevn lære gitt delene. Hvis gruppen din liker Wingspan-aktig motorbygging, men ønsker et steg opp i puslespilltetthet og bordspektakel, er Crafting the Cosmos en publikumssuksess.

Advarsel: det er et tenkelig spill. AP-utsatte spillere kan og vil bruke en tur på å stirre på marmorruter som om de feilsøker en fusjonsreaktor. Personlig? Jeg elsker den energien. Ta med snacks.

Eksploderende kattunger: The Board Game - det høylytte, fleksible brettspillet som er en publikumsfavoritt

Ja, internettets favorittmerke for kattebomber har nå fått et vaskeekte brettspill, og det er akkurat den typen kaos du ser for deg. Målet er enkelt: løp til enden av banen uten å lande på den eksploderende kattungen. Dere spiller handlingskort for å rote med hverandre, trekker et trekkkort for å komme videre, og - her er gimmicken - noen ganger snur du hele popup-brettet for å avsløre en enda styggere alternativ bane. Spillet tar omtrent 20 minutter for 2-6 spillere (fra 7 år og oppover), og praten går livlig ved bordet.

Pakken lener seg hardt inn i merkevarens styrker. Du får 65 handlingskort, 26 trekkort, seks standees av klassiske figurer og popup-tavlen som endrer tilstand midt i spillet. Det er lett å lære bort, nesten umulig å sitte stille gjennom, og det oppmuntrer aktivt til midlertidige allianser som kollapser i det øyeblikket de blir upraktiske - fordi de selvfølgelig gjør det. Vendingen tilfører akkurat nok nyhet til å få veteraner av det originale kortspillet til å trekke på smilebåndet, samtidig som nykommere får seg en aha-opplevelse første gang brettet forvandles.

Er det dypt? Absolutt ikke. Er det hysterisk morsomt? Jepp. Hvis kvelden din trenger en rask ganerenser mellom tyngre titler - eller noe ustyrlig for blandede aldre - er dette en enkel anbefaling. Profftips: Den skalerer best på fire til seks, der svikene og brettvendingene faktisk betyr noe; med to er det mer et krydret fotløp.

Vil du slappe av og likevel føle at du har utført et lite mesterverk til slutt? Pergola er din urtete - lite interaksjon, pent som et postkort og smartere enn det først ser ut til.

Vil du ha et kjøttfullt, tilfredsstillende puslespill med luksusbiter og store gevinster? Crafting the Cosmos treffer midtpunktet mellom "lær i ett sett" og "tenk hele spillet", med en produksjon som faktisk fortjener bordplassen sin.

Vil du gjøre latter og svik til våpen på 20 minutter? Exploding Kittens: The Board Game er en opprørsk flip-board-sprint som husker den viktigste regelen for selskapsspill: gi folk grunner til å skrike, og la dem gjøre det.

Kort sagt, dette er tre spill for tre veldig forskjellige stemninger. Fyll hyllen med dem alle, og du er dekket for hele spillkvelden - fra avslappende oppvarming, til knasende hovedrett og kaotisk dessert.