Permitterte utviklere lager studioer "som er kreative kraftsentre", sier bransjeveteran

De siste årene har det vært vanskelig å finne glimt av håp når man ser på spillindustrien. Når permitteringer fortsetter å ramme spillskapere, utviklere og til og med medier, kan det være lettere å fortvile, men Phil Foxton - en veteran med 30 års erfaring i bransjen - vet at det finnes håp.

På Barcelona Game Fest i år holdt Foxton en presentasjon om underdogs i spillbransjen, og hvordan de kan være hemmeligheten bak fremtiden. "Det som skjer, er at de som har fått sparken, lager studioer som er kreative kraftsentre. De er i stand til å gjøre ting som de ikke var i stand til å gjøre i de store studioene," sa han. "De er i stand til å lage spill som vi ellers ikke ville sett ... Vi ville bare ikke sett dem hvis det fortsatt var en Microsoft-, Sega- eller Nintendo-styrt verden."

"Hele poenget mitt med dette er at, ja, det er ikke så bra akkurat nå, men det blir bedre. Det er håp, og hvordan man kan gjøre det håpet større, er å faktisk være studioet som skaper det håpet," fortsatte han. "Det er opp til folk som meg selv, med mer enn 30 års erfaring fra bransjen, å være den som sier: "Hei, det er OK. Det er ikke noe problem. Slapp av. Det kommer til å gå bra. Og det er der vi er nå."

Foxton har hjulpet spirende utviklere med å gjøre studioene sine til vellykkede bedrifter, og ønsker å se flere underdogs lykkes, da han tror det er der vi vil finne den neste store hiten for spill. Sjekk ut hele samtalen vår med ham nedenfor: