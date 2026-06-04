Persepolis-forfatter Marjane Satrapi dør "av tristhet", 56 år gammel

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Den iranske tegneserieforfatteren og filmskaperen Marjane Satrapi, mest kjent for Persepolis, en serieroman der hun minnes sin barndom i Iran under den islamske revolusjonen, er død, 56 år gammel. Familien hennes sendte en uttalelse til AFP, der det heter at hun "døde av sorg, litt over et år etter at hennes mann og store kjærlighet", den svenske produsenten, skuespilleren og forfatteren Mattias Ripa, døde 8. april 2025.

Satrapi var ti år da den iranske revolusjonen fant sted i 1979, da islamsk fundamentalisme og undertrykkelse av kvinner og motstandere av sjahregimet ble innført. Satrapi, som tilhørte middelklassen, dro til Østerrike for å studere og flyttet etter hvert permanent til Frankrike, der hun ga ut den selvbiografiske tegneserien Persepolis i fire bind mellom 2000 og 2003, og ble en av det 21. århundrets mest anerkjente og innflytelsesrike tegneserieskapere.

Satrapi var medregissør for filmatiseringen, som kom ut i 2007, vant juryens pris i Cannes og ble nominert til Oscar-utdelingen. Satrapi har også regissert animasjonsfilmen Chicken with Plums, basert på hennes egen tegneserieroman, og live action-filmene The Voices, Radioactive og Dear Paradise.

I 2024 ble hun tildelt Prinsessen av Asturias' pris for kommunikasjon og humaniora, og juryen beskrev henne som "et symbol på samfunnsengasjement ledet av kvinner" og "en av de mest innflytelsesrike personene i dialogen mellom kulturer og generasjoner" (vía El País). I 2025 ble hun tildelt Æreslegionen i Frankrike, men takket nei på grunn av "Frankrikes hyklerske holdning til Iran", med henvisning til visumpolitikken som hindret dissidenter i å forlate landet.