Persona 3 Reload: Den perfekte versjonen av et klassisk JRPG?

Det er godt mulig at mange av dere, i likhet med meg, forelsket dere i Atlus' Persona-serie da Persona 5 og den definitive og utvidede Persona 5 Royal-utgaven kom. Seriens JPRG-stil, blandet med sosiale simuleringssegmenter og en sterk historie med minneverdige karakterer, førte serien og studioet til toppen av sjangeren. Persona-serien og forgjengeren Shin Megami Tensei har imidlertid utviklet seg fra 1990-tallet til i dag, og et eksempel på hvordan selve seriens titler har utviklet seg over tid og konsollgenerasjoner, er Persona 3, som jeg fikk sjansen til å se den best mulige versjonen av på Gamescom nylig.

Og hvorfor sier jeg at Persona 3 Reload er den beste måten å bli kjent med historien i Persona 3 på? Vel, for det første fordi det er en ny versjon av grunnspillet til PlayStation 2 fra 2006. Utseendet og designen til Persona 3 Portable (en versjon som var begrenset av den tiltenkte maskinvaren, PSP, men som har blitt portert til moderne konsoller de siste månedene) har blitt fullstendig forkastet og gjenskapt fra bunnen av i kjølvannet av det gjenkjennelige utseendet til Persona 5 Royal. Du kan si at Persona 3 Reload er et Persona 3 Royal, men i virkeligheten er det mye mer enn det. Du kan umiddelbart se på skjermen at animasjonene, detaljnivået på banene, menyene og fiendene på skjermen til og med er bedre enn i Persona 5, selv i next-gen-versjonene.

Når det gjelder hva denne "nyfortolkningen" betyr for historien, er jeg fortsatt ikke helt sikker. Medlemmene av "Specialized Extracurricular Execution Squad" (S.E.E.S.) er tydeligvis her og fyller den samme rollen og ser bedre ut enn noensinne, men det er ikke avklart om for eksempel det ekstra historiekapitlet fra Persona 3 Fez kommer til å være med eller ikke, noe som får meg til å mistenke at Reload kanskje vil variere litt for å favorisere fortellingen. Det jeg er sikker på, er at det er nyskapende i de delene av Tartarus som jeg fikk se. I Gamescom-demoen spilte jeg to veldig korte øyeblikk. Det ene var en fullmåneoperasjon gjennom Tartarus-tårnet der jeg klatret opp gjennom tårnet med gruppen min og beseiret skygger, og det fungerte som en tutorial for ferdighetssystemet og hver Personas styrker og svakheter. Kamerabevegelsen med karakteren, hvordan fiendene beveger seg og angriper ... det er som å se tittelen under det kongelige filteret, men samtidig opprettholder det sin egen essens og temaer. Etter å ha fullført oppstigningen venter en litt tøffere sjefskamp, der du må jobbe hardt for å koordinere gruppemedlemmene dine og bruke de helbredende gjenstandene og evnene til personaene dine for å forsterke angrep, forbedre forsvaret eller oppheve statuseffekter.

Den andre delen av demoen tok oss rett inn i monorail-oppdraget (hvis du har spilt originalen, vet du hva som skjer), der vi må skynde oss gjennom vognene for å nå lokomotivet og stoppe toget før det sporer av og forårsaker en massakre. I dette tilfellet handler det om å komme seg raskt frem, i kamp mot skyggene, mens vi følger etter vår følgesvenn Junpei for å finne prestinnen, en miniboss vi må beseire i en kamp mot klokken. Kampen har et poeng høyere vanskelighetsgrad enn den første delen, men ved å utnytte hver karakters fordeler på riktig måte, beseiret jeg skyggen og reddet byen.

Når jeg stopper opp for å forklare disse to situasjonene, er det for å avsløre to ting. På den ene siden holder historien seg tro nok til det velkjente (og med samme design for fiendene) som det originale Persona 3. På den andre siden er menyen og grensesnittet mye renere og smidigere i Reload enn i noen annen versjon. I løpet av et drøyt kvarter har det overbevist meg om at jeg gleder meg til 2. februar når det slippes. Hvis du likte Persona 5 og vil ha en historie som (personlig) er like bra eller enda bedre, er Persona 3 Reload det du har ventet på.

