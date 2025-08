Persona 3 Reload er offisielt en 2 millioner selger

HQ

En av stjernene på den ganske grunnleggende Nintendo Partner Direct i går var Atlus, som så ut til å avsløre at Persona 3 Reload endelig ville komme til Nintendo Switch 2, og relativt snart på det. Selv om det uten tvil vil drive et stort publikum til å sjekke ut spillet, gjør det seg allerede ganske bra.

Atlus har nå avslørt at Persona 3 Reload har passert to millioner solgte enheter. Det anerkjente spillet har oppnådd denne bragden på 17 måneder, noe som selv om det ikke er raskt sammenlignet med noen andre spill, likevel er ganske imponerende for Segas standarder, ettersom to millioner enheter ville være nok til å se Persona 3 Reload selge bedre enn både Like a Dragon: Infinite Wealth og The Man Who Erased Their Name.

Det skal også sies at dette styrker den tidligere rapporten om at Atlus også er Segas mest suksessrike studio, spesielt i inntektsmessig forstand, ettersom utviklerens spill står for rundt 30 % av Segas totale spillsalg de siste par årene.

Har du spilt Persona 3 Reload ennå?