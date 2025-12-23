Persona 3 Reload kjører nå i 60 bilder per sekund på Switch 2

HQ

Du visste sikkert allerede at Persona 3 er et fantastisk rollespill, og du visste sikkert også at fjorårets nyinnspilling, Persona 3 Reload, om mulig er enda bedre. Men ikke alle har vært helt fornøyde med sistnevnte, for på Switch 2 kjører det bare med 30 bilder per sekund, sammenlignet med det dobbelte på PC, PlayStation og Xbox.

Heldigvis har Atlus lyttet til kritikken (takk Gematsu), og siden Switch 2 har blitt sammenlignet med Xbox Series S når det gjelder ytelse, skulle man kanskje tro at spillet kunne kjøres med 60 bilder per sekund selv på Nintendos format. Derfor har det nå blitt gitt ut en oppdatering som løser dette problemet, om enn bare i dokket modus (i bærbar modus kjører det fortsatt med 30 bilder per sekund).

Vi vil også minne deg på at Persona 3 Reload for Switch 2 for øyeblikket er i salg i eShop, hvor du kan få det med 15% rabatt, et tilbud som er gyldig til 4. januar.