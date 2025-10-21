Persona 3 Reload på Nintendo Switch 2

HQ

"Men Alberto, hvorfor spiller du Persona 3 Reload igjen, har du ikke lært noe fra første gang?" Det høres ut som en dramatisering, men dette var en veldig ekte samtale jeg hadde med kona mi hjemme mens jeg gjenopplevde historien om The Darkest Hour og gjenopptok kontakten med mine kjære venner fra S.E.E.S. Fordi det å spille Persona 3 Reload på dette tidspunktet er akkurat det, det er som å dra tilbake til foreldrenes hus i julen: du nyter hvert øyeblikk der, du vet at det muligens vil ta lang tid før du setter foten i serien igjen ... og du må også underkaste deg visse regler som du slett ikke trenger å like i det hele tatt.

Metaforer til side, i dag finner du ikke en uttømmende og detaljert gjennomgang av P3R, fordi jeg allerede gjorde det da Atlus først ga ut spillet på PC og konsoller tidlig i 2024 på Gamereactor Spain (men jeg abonnerer fullt ut på den flotte anmeldelsen som Anders gjorde). I dag er det heller å rose og beundre at Atlus nok en gang har levert et nytt mirakel av optimalisering for Nintendo-konsoller, slik det gjorde med Persona 5 Royal for Nintendo Switch 1, som er ren heksekunst (i tillegg til et av de beste JRPG-ene du kan spille på den håndholdte).

Men bare i tilfelle det er noen nye her som ikke har mye tid til å lese den omfattende forrige anmeldelsen, vil jeg oppsummere det ved å si at Persona 3 Reload er en ny reimagining (enda en) av Shin Megami Tensei: Persona 3, en tittel som kom til Vesten med undertittelen til sin "mor" -serie, og som allerede markerte, selv i det fjerne året 2006, fremtiden for alt som for øyeblikket forblir Persona -franchisen. Etter den utgivelsen på PlayStation 2 hadde vi bærbare versjoner i Persona 3 Portable og Persona 3 FES, hver med sine egne små nyanser og forskjeller, både i innhold og fortelling.

Dette er en annonse:

Persona 3 Reload følger en nyankommen high school-elev som slutter seg til gruppen S.E.E.S. (Shadow Enforcement Extracurricular Society), ledet av Mitsuru Kirijo, for å kjempe mot skapninger kalt Shadows i den mystiske "Dark Hour", en ekstra time om natten da bare bestemte personer (som medlemmer av SEES) er våkne og beskytter befolkningen. Ved hjelp av deres evne til å påkalle manifestasjoner av indre kraft, kalt Personas, utforsker du og klassekameratene dine, som Yukari Takeba og Junpei Iori, Tartarus Tower på jakt etter måter å stoppe Dark Hour på. Og på toppen av alt dette nattlige, får du gå på skolen, leve et normalt tenåringsliv, dra på ekskursjoner, studere og forbedre de sosiale båndene dine.

Har jeg lagt inn 60 timer til? Selvsagt har jeg det. Persona 3 Reload er et helt essensielt JRPG for alle som elsker sjangeren. Det har en kunststil som bare kan sammenlignes med andre deler av sin egen serie, minneverdige figurer, sideaktiviteter, begrenset eller tidsstyrt progresjon... Persona 3 Reload er et fantastisk spill, og Nintendo Switch 2 -versjonen kjører problemfritt. Ingen rykk, ikke mer lasting enn vi allerede har sett i den første utgivelsesversjonen. Joy-Con-kontrollene er responsive, det ser flott ut i dokken som er koblet til TV-en, og på håndholdt har det gjort mine søvnløse netter like fornøyelige. Hvordan klarte de å komprimere det hele ned til 21,6 GB? Magisk.

Dette er en annonse:

Sannheten er at mange av oss følte oss sikre på at vi med Persona 3 Reload ville få en endelig (fjerde gang er lykkens gang, trodde vi) versjon av det opprinnelige spillet, men slik skulle det ikke bli. Utgivelsen i februar hadde et gapende hull mot slutten av eventyret i form av den påfølgende Aigis Episode "The Answer", som ble utgitt flere måneder senere som betalt DLC. Noe som fikk mange til å heve øyenbrynene og utløse en strøm av kritikk blant fans av serien. Noe som de nå, når Nintendo Switch 2 -versjonen er i ferd med å komme, delvis kunne ha avhjulpet ved å inkludere alt innholdet i samme kode (fordi Persona 3 Reload i fysisk versjon er en Game Key Card, vel å merke). Men det er heller ikke tilfelle. The Answer er fortsatt en betalt DLC i P3R for Switch 2, og det å vite er som det arret som klør nå og da, hver gang været kommer til å skifte.

Så alt i alt: bør du spille Persona 3 Reload på Nintendo Switch 2? Hvis du har ventet på nettopp denne versjonen for å dykke inn i dens verden, er svaret et absolutt ja. Og jeg misunner deg: Du kan se frem til flere titalls timer med ekte moro og en kvalitet som er mangelvare i den vanlige utgivelsesfrekvensen. Men hvis du allerede har hatt glede av P3R på PC, PS5 og/eller Xbox Series, kommer du ikke til å finne noe nytt her. The Answer er fortsatt innelåst bak en betalingsmur, og den fysiske kassettutgaven på Game Key Card er ikke noe du får noe ekstra for. Jeg håper bare at når det om en stund er Persona 4 Revival sin tur, så vet de hvordan de skal tilfredsstille alle fansen fra starten av.