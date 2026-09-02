Persona 4 Revival inntrykk: Tilbake til Inaba, med «kongelig» behandling

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Persona 5 Royal var et vendepunkt ikke bare for Atlus og Sega, men for hele JRPG-sjangeren, som på en eller annen måte har blitt påvirket – nesten «smittet» – av noen av funksjonene som preget den endelige versjonen av spillet. Det er ikke vanskelig å finne andre spill som har hentet inspirasjon fra bruken av skrifttyper i menyene, presentasjonen av ferdigheter, gjenstander, HUD-en, kartet og til og med sekvensene etter kampene, med fordelingen av erfaring, bytte og så videre. Faktisk har Persona 5 Royal, i tillegg til å være et mesterverk, pustet nytt liv i en sjanger som har fortsatt å vokse og utvide seg. Og det omfatter ikke bare turbaserte kampspill som dets «nærmeste slektning» Metaphor ReFantazio eller den vestlige tittelen Clair Obscur: Expedition 33.

Men for at Persona 5 (og Royal) skulle kunne eksistere, måtte Atlus bane vei, rydde mange stier og finne et behagelig tempo for å balansere på den tynne linjen der elementer fra visuelle romaner sameksisterer med et tradisjonelt JRPG. Det er derfor logisk at studioets tidligere utgivelser – som inneholdt historier som var like, om ikke mer, ambisiøse enn den femte utgaven – også skulle få en oppgradering, tilpasset en ny generasjon spillere som er ivrige etter å sluke flere «Royal»-titler. Først ut var *Persona 3*, som lanserte sin «R»-versjon, «Reload», og nå er det endelig *Persona 4* sin tur, der «R» står for «Revival».

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Persona 4 Revival Dette er ikke en remaster av *Persona 4* eller *Persona 4 Golden* med ny grafikk, men snarere en fullverdig nyinnspilling i seg selv. Alle replikkene er spilt inn på nytt av nye stemmeskuespillere, «grunnhistorien» er endret for å sikre bedre sammenheng med den tredje delen av eventyret, og selvfølgelig er det lagt til nye omgivelser, dialog og variasjon i spillmekanikkene. Ja, * Persona 4 Revival * har fått det vi hos P3R kaller «den kongelige behandlingen», men samtidig klarer spillet å utnytte sin fantastiske visuelle identitet, som allerede var en av de beste i hele serien.

Med alt dette i tankene kommer vi til det lille rommet med seks spillstasjoner, der en sjarmerende Sega-ansatt forteller meg at jeg kan sette meg ned og nyte 30 minutter med å spille de to demoene de har forberedt for spillet. Og bare ved å se tittelskjermen og følge med på hvordan spillet utspiller seg i de første sekundene, føler man seg allerede som om man er hjemme igjen.

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Den første delen av økten er et innledende nivå der spillets hovedperson kaster seg ut i sin første kamp mot en Shadow og vekker sin indre Persona, Izanagi. Dette er en del av spillets åpning, selv om denne delen starter umiddelbart i det første fangehullet, der vi lærer det grunnleggende om bevegelse, utforsking, innsamling og bruk av gjenstander, samt grunnprinsippene i kampsystemet. Her skal jeg gi en kort innføring i disse, i tilfelle det skulle være slik at dette skulle være det første Persona-spillet du noensinne har spilt.

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Kamp i Persona er basert på bruk av Personaer – vesener skapt fra hjertet til visse «spesielle» individer, som representerer den delen av dem selv. For å påkalle en Persona må du akseptere den delen av hjertet ditt som du instinktivt ønsker å flykte fra, men som også er det som gjør deg til den du er, og som gir deg styrken til å møte livet. Når du har din Persona, har den en rekke unike kampevner, hver med sine egne styrker og svakheter. Disse styrkene og svakhetene bestemmes av ulike typer angrep, enten fysiske eller elementbaserte. I de nyeste utgivelsene i serien blir et mål «lammede» når det treffes av et angrep det er svakt mot, og angriperen har muligheten til å følge opp med et nytt angrep. Denne taktiske fordelen er ganske avgjørende i de fleste kampene i Persona-serien, og Baton Pass, som det kalles, finnes også i Revival, akkurat slik det ble introdusert i Persona 3 Reload.

Faktisk er det veldig enkelt å snakke om « Persona 4 Revival. Hvis du har spilt nyere titler i serien, som Persona 3 Reload eller Persona 5 Royal, vil du føle deg helt hjemme. Alle systemene er videreført fra disse titlene, og alt du trenger å gjøre er å nyte denne nye historien, som lover mange, mange timer med moro fremover.

Hvis du derimot kommer fra «Persona 4 Golden» eller aldri har spilt den femte utgaven, kan du se frem til en omfattende oppgradering skreddersydd for moderne plattformer, med utrolig jevn spillbarhet og grafikk og animasjoner du alltid har drømt om mens du spilte originalspillet.

Og hvis dette, mirakuløst nok, er første gang du spiller Persona… nyt det, for alt tyder på at denne « Persona 4 Revival blir enda en kjempesuksess i Atlus’ fantastiske suksessrekke. Jeg gleder meg til februar 2027, så jeg kan nyte hele eventyret.