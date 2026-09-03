Persona 4 Revival Intervju: Å lære av fortiden for å levere den beste og mest fullstendige versjonen av spillet

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Det finnes historier i videospill som vi kanskje anser som forut for sin tid. Andre kommer kanskje for sent. Men når det gjelder spillmekanikk, kan selve spillingen bli tidløs. Bare se på plattformspillene i Super Mario, den turbaserte kampen i Dragon Quest eller de tidlige førstepersonsskytespillene som Wolfenstein eller DOOM, som måtte bane vei for at bransjen kunne fortsette å utvikle seg. Jeg liker å tro at de modellene som har holdt seg mer eller mindre stabile gjennom årene, vil fortsette å danne grunnlaget for at videospill skal kunne underholde oss i tiårene som kommer. Men når en spillstil utvikler seg, eller når en bestemt utgave «gjenoppdager» et konsept – som da Mario eller Final Fantasy tok spranget over i tre dimensjoner – endres ikke det grunnlaget, men det hever standarden et hakk. Jeg mener at når det gjelder Shin Megami Tensei og Persona, kom det store spranget fremover med Persona 5 Royal, da de kombinerte all sin erfaring, tilbakemeldinger fra spillere og en god dose mot til å satse på et produkt som til slutt ble en av de ledende fanebærerne for det moderne JRPG-et.

Ved å bruke den samme strukturen ønsket ikke Atlus å la de andre historiene i serien gå til spille – historier som hadde blitt holdt tilbake av datidens tekniske begrensninger. Å tilpasse dem var imidlertid heller ingen enkel oppgave, og å gi «Persona 3 den kongelige behandlingen» – som jeg liker å kalle det – i «Persona 3 Reload», innebar også en læringsprosess innenfor Persona Studio selv. Ikke alle beslutningene som ble tatt den gang var de riktige, men de er nå klare til å levere den moderne og definitive versjonen av seriens andre store moderne utgivelse, « Persona 4 Revival – en fullstendig nyinnspilling av «Persona 4 Golden» – som skal lanseres på PC, PS5 og Xbox Series den 17. februar. Under Gamescom fikk vi sjansen til å prøve en demo av spillet, og også til å snakke med to av nøkkelpersonene bak produksjonen: selve seriens produsent, Kazuhisa Wada, og kunstdirektøren for denne utgaven, Akane Kabayashi. Jeg fikk anledning til å stille spørsmål om utviklingsprosessen, produksjonsbeslutninger og også om de aspektene ved spillet de er mest stolte av. Du kan lese hele intervjuet nedenfor.

Gamereactor: Kunngjøringen av « Persona 4 Revival kom ikke som noen stor overraskelse etter å ha sett suksessen til «Persona 3 Reload». Hva var hovedmotivasjonen for å lage en fullstendig nyinnspilling av «Persona 4» i stedet for, for eksempel, en remasteret eller «definitive»-versjon av «Persona 4 Golden»?

Kazuhisa Wada: «Persona 4 Golden er en ganske gammel tittel, så spillmekanikken er også litt utdatert. Spesielt sammenlignet med noe som Persona 5 Royal eller Persona 3 Reload, tror jeg det er et spill som kan være litt vanskelig å spille for spillere som er vant til mer moderne mekanikker.

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Så jeg ønsket at flere spillere skulle få sjansen til å spille Persona 4, fordi det er et fantastisk spill. Derfor bestemte vi oss for å lage en ny versjon av Persona 4 som en gjenopplivning, i stedet for bare å remastere Persona 4 Golden.

Vi ønsket at folk skulle få sjansen til å spille Persona 4, fordi det er et fantastisk spill. Så i stedet for å remastere Persona 4 Golden, ønsket vi å lage en fullstendig nyutgivelse og behandle den på samme måte som våre andre titler, slik at folk kunne oppleve en moderne versjon av Persona 4.»

Gamereactor: En av de største bekymringene i spillerfellesskapet var hvilket innhold som ville bli inkludert i nyutgivelsen. Med «Persona 3 Portable», «Persona 3 Reload» og nå « Persona 4 Revival, hvorfor bestemte dere dere for å integrere Marie og innholdet fra tredje semester direkte i grunnspillet?

Kazuhisa Wada: «Vel, jeg har ønsket å inkludere mer innhold hvis jeg kunne, helt siden Persona 3 Reload-dagene. Men den gangen var det første gang vi laget en ny versjon av et så stort spill, så jeg tenkte at vi ikke hadde noe annet valg enn å fokusere på å lage en ny versjon av hoveddelen av Persona 3.

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Så vi bestemte oss for å gi ut «Episode Aigis» senere som et omfattende DLC.

Når det gjelder Persona 4 Revival, var produksjonsmiljøet allerede godt etablert takket være Persona 3 Reload. Tidligere måtte vi gjøre ting litt etter litt, men denne gangen klarte vi å gjøre det mens vi var mye bedre forberedt.

Dessuten er Maries historie ikke noe som er lagt til separat. Den er integrert i den opprinnelige hovedhistorien, så det er mer som om… det var innhold som egentlig ikke kunne kuttes ut. Det kommer til å bli ganske omfattende, men teamet og jeg bestemte oss helt fra starten av for at vi ønsket å inkludere innholdet fra «Persona 4 Golden» og gjøre det til en del av «Revival».

Så når det gjelder Persona 3 Reload, var det første gang vi hadde laget en fullskala-remake av denne størrelsesorden. Det var mange ting vi fortsatt måtte finne ut av underveis. Vi tenkte på hva vi kunne gjøre, hva vi var forberedt på å ta tak i, og hva vi kunne jobbe med.

Og vi bestemte oss for at det vi trengte å gjøre, var å virkelig fokusere på å lage en ny versjon av det originale «Persona 3», og deretter fokusere på å lage tilleggsinnhold som «Episode Aigis» og så videre.

Men med « Persona 4 Revival hadde vi allerede etablert hele systemet for å lage en nyinnspilling da vi begynte å jobbe med den. Vi hadde funnet ut hvordan ting fungerte og fått løst mange av problemene knyttet til utviklingen av en nyinnspilling mens vi jobbet med P3R.

Så vi kunne starte med Persona 4 fra en mye bedre utgangsposisjon.»

Derfor bestemte vi oss for: Ok, nå som vi vet hva vi gjør og er klare for det, la oss lage det komplette Persona 4 Golden-pakken.

«Og så er det for eksempel Marie også. Hun var en så viktig del av historien helt fra starten av Persona 4 Golden at det var veldig vanskelig å ikke ta henne med fra begynnelsen og legge henne til senere, mens det med Aigis var litt enklere.

Så vi sa: «Greit, dette kommer til å bli mye arbeid, men vi må rett og slett sette oss ned og få det gjort.»

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Gamereactor: La oss snakke om forbedringene når det gjelder spillbarheten. Dere har også introdusert Baton Pass-mekanikken her, men hvordan påvirker dette den generelle balansen og vanskelighetsgraden i dungeonene i TV-verdenen (Midnight Channel)?

Kazuhisa Wada: «Ja. Opprinnelig var vanskelighetsgraden i kampsystemet fastsatt fra starten av.

Men på grunn av innføringen av nye, kraftigere mekanismer, som for eksempel Prime Time, innså vi at det var en risiko for at spilleren kunne bli for sterk og at spillet ville ende opp med å bli for lett, selv sammenlignet med Reload.

Vi ønsket å lage et spill som ikke bare var kraftigere, men som også var morsomt å spille. Derfor gjennomførte vi mange tester og la ned mye arbeid i nivådesignet.

Det er grunnen til at vi i *Persona 4 Revival* har bygget opp kampsystemet helt fra bunnen av, inkludert dungeonene, fiendene og deres vanskelighetsgrader. Vi visste at ved å legge til funksjoner som Prime Time» og «Baton Pass», ville spillet ha en tendens til å bli enklere ettersom vi ga spilleren kraftige verktøy.

Men vi ønsket ikke at det skulle skje.

Så vi sørget for å balansere dungeonene og kampene slik at, selv om du har alle disse kraftige verktøyene til din disposisjon, forblir balansen på det optimale punktet. Vi ønsker at spillerne fortsatt skal ha en opplevelse som ligner på den de hadde i det opprinnelige spillet.

Gamereactor: [Jeg henvender meg nå til kunstdirektøren for Persona 4 Revival, Akane Kabayashi] Mitt siste spørsmål handler om kunststilen. Musikken og stemmeskuespillet er grunnleggende for identiteten til Persona 4. Med tanke på at Persona 4 Revival forener seriens estetikk, hva er du mest stolt av i denne utgaven?

Akane Kabayashi: «Jøss, bare én ting? (Ler). Det er ikke bare én ting, men flere:

Noe av det jeg liker best med dette spillet, er at du kan spille helt til slutten og se alle ferdighetene, statusene, effektene og alt annet. Jeg vil virkelig at folk skal kunne se alt sammen, fra start til slutt. Vi har lagt ned mye arbeid i grafikken og forbedret den. Jeg jobber ikke direkte med hendelsene, men det nåværende teamet jobber utrolig hardt med dem alle, og jeg synes det er en av de mest givende delene.

Som kunstnerisk leder vil jeg si at en av tingene jeg har jobbet mest med, er brukergrensesnittet. Jeg har vært med på praktisk talt hver eneste krik og krok og hver minste detalj i de ulike menyene: statusene, ferdighetene, gjenstandene og alt annet. Vi sørget for at alt virkelig føltes som et spill av høy kvalitet. Vi la ned enormt mye arbeid i det, og jeg håper folk setter pris på det.

Selv ting som: «Å, vi vil justere posen litt» eller «Vi vil endre vinkelen» – slike ting.

Utover brukergrensesnittet har vi også lagt ned mye arbeid i fangehullene og utendørskartene for å sikre at de virkelig formidler stemningen i det landlige Japan på begynnelsen av 2000-tallet, under Japans Heisei-æra. Det var kjempegøy å besøke den nostalgiske epoken på nytt og så gjøre vårt aller beste for å fange den følelsen ved hjelp av moderne utviklingsverktøy.

Til slutt har vi karakterportrettene, de som vises i hjørnet av skjermen. Vi har lagt til massevis av uttrykk. Det er flere enn i noe annet Persona-spill til nå. Vi har mange forskjellige små portretter. Jeg tror vi har over 30 uttrykk for spillets hovedpersoner.

Og faktisk har vi laget nye portretter selv for de som bare dukker opp i svært korte scener, eller som bare vises én eller to ganger. Så vi håper alle gleder seg til å se dem og vil sette pris på alt arbeidet vi har lagt ned i dem.»

Vi vil gjerne takke Kazuhisa Wada og Akane Kabayashi for tiden de har tatt seg og for åpenheten de har vist ved å gi oss dette intervjuet.