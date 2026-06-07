Persona 4 Revival vist frem og vil bli utgitt i februar

For de som venter spent på nyinnspillingen av det anerkjente Persona 4, var det noen spennende nyheter under kveldens Xbox Games Showcase. Atlus har kunngjort at det både tidligere ryktede og lekkede spillet, med tittelen Persona 4 Revival, vil bli utgitt 18. februar 2027.

Spillet vil bli lansert for PlayStation 5, Xbox Series S/X og PC. Xbox-spillere kan også se frem til at spillet dukker opp på Game Pass samme dag som det lanseres. Vi fikk se en innholdsrik trailer som du kan nyte nedenfor.