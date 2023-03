Persona 5 for å få en ny mobil spin-off kalt The Phantom X

Atlus har vært ansvarlig for å gi oss noen av de beste JRPG-ene i historien under navnet Persona-serien. Med mesterverket som er Persona 5: Royal og nyutgivelsen av denne og de to foregående delene (Persona 3 Portable og Persona 4: Golden), er serien mer blomstrende i Vesten enn noensinne. Men i Asia får de en ny dose, med en ny formel og fra et nytt studio.

Det kinesiske mobilspillselskapet Black Wings Game Studio legger siste hånd på en Persona 5 spin-off kalt Persona 5: The Phantom X, eller P5X for kort.

Ikke mange detaljer om spillet har blitt utgitt så langt, da beta-lanseringen som starter 29. mars er begrenset til det kinesiske markedet for tiden, men traileren nedenfor viser et nytt rollebesetning av originale karakterer og en historie som tar form i dagens Tokyo. Naturligvis er Igor og Velvet Room til stede, så dette kan være oppvåkningen av en ny gruppe Phantom Thieves (merk detaljene i jenteantrekket, inspirert av Chie's fra Persona 4). Det er ukjent om denne tittelen kommer til markeder utenfor Asia, men vi håper (hjertelig) at den gjør det, for å gjøre ventetiden på Persona 6 litt mer utholdelig.

Sjekk ut Persona 5: Phantom X-traileren og noen skjermbilder nedenfor.