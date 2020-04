Du ser på Annonser

Følgende er meninger fra en som har spilt Persona 5, og da Gamereactor allerede har en anmeldelse av originalspillet velges det å for det meste gå over det som er nytt i Royal. Ellers hadde vi vært her hele dagen. Anmeldelsen er dog ikke skrevet av samme person, men er av en som også elsker originalen.

Etter at Persona 5 kom ut i 2017 var det bare et spørsmål om tid før Atlus begynte å publisere spin-offs og «oppfølgere», akkurat slik de gjorde med Persona 4. Vi har alt fått Persona 5 Dancing in Starlight som ikke gjorde mye for å utvide historien til originalen. Med Royal har vi fått en utvidet og polert utgave av 2017s klassiker. Spørsmålet er da om det er verdt å oppgradere for de som allerede har opplevd spillet eller om folk som ikke har spilt det heller bare burde gå for originalen.

Svaret er et soleklart JA! Persona 5 Royal løser alt av problemer en kunne hatt med det som egentlig var et relativt feilfritt spill i manges øyne, og attpåtil utvider det originalhistorien med nye handlinger såpass relevante at de må ha vært en del av originalens planleggingsfase. De nye delene av historien arresterer originalens moraler på en måte man kanskje ikke ser komme, men de føles allikevel helt naturlige. Gi dette spillet til enhver som ikke har kjennskap til originalen og det vil nok være vanskelig for de å plukke ut scenene som er nye. Dette i motsetning til Persona 4 Golden hvor ekstrascenene føltes påtvungne til tider. Jeg skal ikke gå i detalj om de nye delene av historien, men for de som har spilt originalen så stilles spørsmål som helt sikkert var i hodet ditt den gang, og spillet nøler ikke med å kritisere egne moraler, noe som gjør hele opplevelsen frisk til tross for at mye av historien du går gjennom er akkurat som før. Det er tydelig at utviklerne har tatt alt av feedback til hjertet og ikke nølt med å endre det som var utydelig i originalen, og det gjennomsyrer hele opplevelsen.

Det er ikke bare historien som er oppfrisket. Utvikleren har brukt de tre årene mellom originalen og Royal på å spisse det som allerede var forrige tiårs mest velpolerte kampsystem til en grad som kanskje gir det den tittelen dette tiåret også. Den første og største endringen man merker er pistolene. Istedenfor et lite klipp med ammunisjon per pistol for hvert palassbesøk har man mindre ammunisjon som fylles for hver kamp. Dette gjør pistoler uendelig mer anvendelige, og gjør at fiender med pistol som svakhet ikke er det store stressmomentet de var tidligere. Pistoler gjør også litt mer skade enn et vanlig slag, så det ikke er like risky som før å tømme et klipp i en fiende du ikke enda vet svakheten til. Menysystemet er like raskt som før, som gjør det uendelig tilfredsstillende å skyte enhver fiende.

De magiske vesenene kalt Personaer man kontrollerer har også fått nye, store rebalanseringer. Først og fremst er anskaffelsen av de gjort mye mindre vag, da hjelperne dine gir deg tips til hva slags svar du bør velge for å få de med på laget. Det gjør at en ikke føler man må prøve og feile til man får det riktige svaret, og heller kan ta et informert valg basert på informasjonen man er gitt. Angrepene til Personaene er også i noen grad finjustert. Statuseffekter som Shock, Sleep, Fear osv. har blitt nedtonet så de varer i færre runder enn i originalen. Å bli truffet av en status er da ikke en like stor ulempe som det var før, men heller ikke så sterkt som det var mot fiender og bosser, noe som gjør at strategier må oppfriskes hyppigere og det er vanskeligere å operere på autopilot. Palassbossene har også fått en remix. Mer arbeid er lagt inn i hver boss sine angrepsrytmer, og noen av de er totalt endret fra slik de oppførte seg før, oftest for det beste. Detaljnivået i animasjonene deres er også markant oppdatert, snoe om gjør de lengre bossene mindre slitsomme og mer minneverdige.

En annen liten endring av palassene som går lang vei for at du enklere skal kunne klare et palass på en dag er Will Seeds, en ny gjenstand man samler på vei til skatten. Det finnes tre Will Seeds per palass, og hver gang du finner en får du litt SP tilbake. Å finne alle Will Seeds i et palass gir deg en gjenstand du kan utruste gruppen med; ofte såpass nyttige at de varte meg gjennom hele spillet. Det gir også større grunn til å utforske hvert hjørne av palassene. Gjenstandene du får kan også oppgraderes i Mementos.

Mementos, spillets store tilfeldiggenererte dungeon, har også fått endringer for det bedre. Mange vil nok stille Mementos som den verste delen av originalen, og da den er essensiell til plottet gir det mening å gjøre noen justeringer for å gjøre opplevelsen av den både enklere og mer underholdende. I tillegg til sidequestene man utfører i Mementos er det blitt lagt til en karakter ved navn Jose som tar imot blomster du samler i bytte mot gjenstander man ikke vanligvis ville kunne kjøpt. Disse gjør palassopplevelsen enklere, og gjør lange utflukter til Mementos mer verdifulle. En estetisk endring er at musikken endrer seg jo dypere du kommer i utforskningen; en liten forskjell som virkelig letter på kjedsomheten og lengden av noen turer.

Spillets oppfriskede dialogscener inneholder nye karakterportrett for hele rollegalleriet. Istedenfor et par utvekslende ansiktsuttrykk er det flere portrett som bedre fanger stemningen av hvert øyeblikk. Det hjelper også med å få gamle scener til å føles nye, selv om innholdet er det samme gamle. Dette hjelper også i spillets nye og gamle Confidant-scener. Spillet har flere nye hovedkarakterer å utforske i den utvidede spilletiden. Primært har man skolepsykologen Maruki og den nye hovedkarakteren Kasumi. Maruki fungerer for å videre utforske rollegalleriets mentale helse gjennom spillets hendelser, i tillegg til at evnene han gir deg til palassene er enormt nyttige. Maruki gir Joker muligheten til å blant annet regenerere SP, som er gull verdt timer inn i et palass. Kasumi sin historie vil jeg ikke utdype for mye om, men vit at hennes karakter passer godt inn blant resten av gjengen og tematikken tatt opp går hånd i hanske med tidligere utforsket tematikk. Siden vi snakker om Confidants må Akechis nye rolle i historien nevnes. Nå fungerer han som en vanlig Confidant, på lik linje med alle de andre. Dette vil si at du kan henge med Akechi når du vil, i tillegg til at hans historie utdypes der den originalt føltes manglende.

I tillegg til utvidet og nytt innhold har spillet utvidet aktiv tid. Originalspillet var preget av at du tidlig ikke hadde mye kontroll på hva du kunne gjøre på kveldene. Tidene der Morgana tidligere ba deg legge deg kan du gjøre ting i kaféen. Å få noe fremgang på sosiale evner er dermed gjort mye enklere, som gjør de senere, vanskeligere Confidantene lettere å gjøre så tidlig som mulig. Det hele resulterer i en veldig balansert opplevelse hvor det føles ut som du har mye mer tid til å gjøre det du vil istedenfor å stresse over å gå glipp av alt. Dette gir tid til å utforske den nye bydelen Kichijoji, hvor man kan selge møkkete klær funnet i palass, invitere venner på en jazzklubb, spille biljard eller hive darts. Jazzklubben lar partymedlemmer lære nye skills som gjør de som tidligere var svake sent i spillet mye nyttigere. Darts lar deg styrke Baton Passes, slik at hver Baton Pass kan gi litt HP og SP tilbake i tillegg til å styrke det neste angrepet. Biljard øker sosial rang blant alle i partyet, og gir muligheten til å styrke Technical-angrep.

Som dere skjønner er det enormt mye nytt å oppleve i Persona 5 Royal. Dette er uten å i det hele tatt nevne hva som skjer i spillets tredje semester som er fullt og helt nytt og så godt gjennomført at jeg unner dere å oppleve det selv. Å spille Persona 5 på nytt tre år senere frisker opp all tidligere kjærlighet for spillet, samtidig som det løser opp i problemer man ikke visste man hadde med originalen. Ingen nye tillegg er irriterende, alt er med på å forbedre det mange mener er en så nær perfekt JRPG-opplevelse du kan finne. Gjør deg selv en tjeneste, bruk den ekstra tiden du nå har på Persona 5 Royal, uansett om du har spilt det før eller om dette er din første Persona-opplevelse. Maken til god, sammenflettet gameplay- og historie-opplevelse skal man lete lenge etter, spesielt med karakterer så ekte og relaterbare som dette.

Du ser på Annonser

Hvis vi ga Persona 5 en 10 tidligere, betyr det at dette må bli vår første 11/10?