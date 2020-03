Persona 5 Royal - Inntrykk etter 35 timer

Du ser på Annonser

Følgende er meninger fra spillet etter 35 timer med spilling. For de som har spilt Persona 5 betyr det at jeg er på begynnelsen av tredje palass. Anmeldelsen kommer også fra perspektivet til en som elsker originalen.

Etter Persona 5 kom ut i 2017 var det bare et spørsmål om tid før Atlus begynte å publisere spin-offs og «oppfølgere», slik de gjorde med Persona 4. Dette er da første utgave av melkingen deres: en polert og utvidet versjon av Persona 5 med undertittelen Royal. Spørsmålet er da om det er verdt oppgraderingen for folk som allerede har spilt Persona 5, eller om folk som ikke har spilt det heller bare burde gå for den markant billigere originalutgaven.

Så langt er svaret på det et soleklart ja! Persona 5 Royal er enkelt og greit originalspillet gjort bedre på alle måter. Allerede fra spillets første oppdrag merker man endringer i spillets historiefortelling og struktur. Den nye hovedkarakteren Kasumi gjør positive inntrykk fra første møtet med henne, men jeg er ikke dypt nok inn i historien hennes til å si om det er et verdifullt bidrag til det allerede kjempelange plottet til Persona 5. Så langt lener jeg mot det positive. De andre nye karakterene lagt til, som en utvidet utforskning av vergtvillingene Caroline og Justine og den enormt distré skolepsykologen Maruki, gir merverdi på sideplott som ikke gikk noen vei i originalspillet, og løser problemer jeg ikke tenkte på at jeg hadde.

Og det siste der er gjennomgående. De har fikset problemer jeg ikke visste jeg hadde med originalen. For eksempel at Baton Pass, en evne som gir deg muligheten til å gi turen din videre etter å ha truffet svakheten til en fiende, nå er tilgjengelig fra sekundet du får nye party-medlemmer. Den nye bydelen gir deg flere muligheter for ting å gjøre i de tomme dagene og lar deg få tilgang på gjenstander som tidligere kun var tilgjengelig som tilfeldig loot i palassene. I dialogscener er karakterene mye mer ekspressive med flere bilder for å vise deres følelser. Alt er mer animert, som gir gamle scener et nytt preg selv for folk litt for kjent med originalen. De nye scenene blendes også inn i deler av spillet som tidligere hadde dødtid, så ingenting føles som det legges til på bekostning av det som er kjært.

Rent teknisk kjører spillet som en drøm. Stabile 30 bilder i sekundet så langt som jeg har kommet, selv i de mer krevende kampscenene. Man merker også at spillet er optimalisert for å fungere bedre på PS4 nå i forhold til originalen som var til PS3 også. Grafikken har blitt pusset opp, med bedre lyssetting og partikkeleffekter i hvert område.

Alt i alt så er Persona 5 Royal så langt den beste relanseringen av et spill jeg har opplevd. Her har Atlus tatt mye av feedbacken fra originalen og fikset problemer i tillegg til å rebalansere spillet for en mer behagelig, mindre irriterende opplevelse. Til sist vil jeg bare nevne en liten, meget viktig ting: Morgana har bare bedt meg om å gå å legge meg på kvelden to ganger. To ganger! Livsendrende.

Vi får dog se om ting endrer seg i min fulle anmeldelse som skal komme i løpet av de neste ukene. Hvem vet, kanskje historien tar ville vendinger helt ut av det blå. Jeg holder dere oppdatert!

PS. Jeg deler noen av mine inntrykk av spillet i vår nye podcast! Sjekk den ut her:

Episode 1