Persona 5 Tactica: Noen siste tanker før lansering

Det er i underkant av tre måneder til utgivelsen av Persona 5 Tactica, neste spin-off av det som så langt er den mest vellykkede delen av Atlus' Persona JRPG-serie. En tittel som er fjernere fra de andre Persona 5 spin-offene, som Persona 5 Strikers eller Persona 5: Dancing Star Night, for mens disse to har en visuell stil som ligner på originaltittelen, har Tactica valgt en mer "chibi-aktig" karakterdesign, med store øyne og store hoder, men med mye sjarm. Det er også en ny sjanger som utvider serien, og derfor var det et av de spillene vi ikke kunne gå glipp av under Gamescom 2023.

P5T er, som navnet antyder, et strategispill i taktikksjangeren, og vi fikk sjansen til å prøve et par baner i denne historien som utspiller seg etter hendelsene i Persona 5 Royal. I den første scenen ser vi hvordan Phantom Thieves er en vennegjeng som må møte det vanskelige øyeblikket av separasjon når de planlegger å begynne på hvert sitt universitet eller hver sin jobb. Det er da Metaverse nok en gang spiller sin rolle og transporterer gruppen til et nytt sted, der de blir skilt fra hverandre. På dette tidspunktet Joker, Skull og Morgana tar oss gjennom en kampveiledning som viser oss det grunnleggende om kamp.

På dette tidspunktet i den korte demoen jeg hadde tilgang til, trodde jeg at jeg kom til å finne en opplevelse som ligner (i det minste i det grunnleggende) på Fire Emblem -serien, men sannheten er at allerede i løpet av de første sekundene er alt mye mer likt XCOM-titlene og fremfor alt Mario + Rabbids. Karakterene våre har en sving med flere faser, der vi først må bevege oss rundt på scenen på jakt etter en dekningsposisjon som beskytter oss mot fiendens prosjektiler, og samtidig lar oss utføre angrep, enten på avstand eller nærkamp. Førstnevnte er vanligvis enklest å utføre, ettersom du kan utføre dem fra dekning uten å sette karakteren din i fare, avhengig av våpenets rekkevidde. Nærkampangrep er kraftigere, men logisk nok tvinger de deg til å kaste deg mot fienden og etterlater deg ubeskyttet.

Og så er det de spesielle evnene, som kommer fra hver karakters Persona. Vi kan utføre angrep, helbrede allierte og gi oss selv power-ups. Figurene og fiendene våre har også motstandsdyktighet og svakheter mot elementskader, som i rollespillet, så du trenger ikke å ha for mange ess i ermet hvis kampen blir tøff. Når du utløser en svakhetseffekt eller en kritisk effekt, kan du utføre en ekstra handling, så det er en god idé å prøve ut ulike handlinger og effekter på hver enkelt fiende.

I tillegg har hvert oppdrag valgfrie sidemål som gir deg mer erfaring hvis du fullfører dem (for eksempel å fullføre nivået under et visst antall runder) og inviterer til en ny gjennomspilling etter at du har fullført oppdraget, men vi hadde dårlig tid i løpet av de 20 minuttene vi hadde til rådighet, så jeg satte kursen mot den andre delen av demoen, der jeg kunne prøve meg på litt avansert strategi.

Denne andre delen tar oss til en mer avansert del av spillet, for her er Skull borte og erstattet av Persona 5 Tactica sin nye hovedperson, Erina. Det er med henne vi prøver ut "Triple Thread", et angrep der vi kan utdele ødeleggende skade på grupper av fiender hvis de befinner seg innenfor trekantområdet som dannes mellom de tre aktive karakterenes strategiske posisjon. Dette "ultimate angrepet" kan forkorte kampen betraktelig, men krever noen ganger at man setter et gruppemedlem i en mer sårbar posisjon.

Å venne seg til disse svingene og bevegelsesmønstrene blir intuitivt i løpet av de første øyeblikkene av spillet, og Persona 5 Tactica ligger nærmere Mario and Rabbids -serien enn XCOM, noe som gjør det veldig tilgjengelig for allmennheten som kanskje ikke er så kjent med sjangeren og ønsker å fortsette eventyret med Phantom Thieves. Når det gjelder historien i Persona 5 Tactica har vi ikke sett noe mer, men fiende- og scenedesignet jeg har sett, kombinert med forventningene som allerede er uatskillelige fra Persona 5 -navnet, gjør dette til en av de beste demoene jeg har sett i Köln, og jeg gleder meg til 17. november, så jeg kan dykke rett inn.