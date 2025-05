Persona 5: The Phantom X lanseres den 26. juni

Persona 5: The Phantom X Persona 5 har nå en offisiell utgivelsesdato, og den er satt til neste måned. Den 26. juni kommer en ny historie i Persona 5-universet til Android, iOS og PC, som nok en gang lar oss ta kontroll over en gruppe fantomtyver.

Om dagen er du en vanlig high school-student i Tokyo, men om natten kjemper du deg gjennom fangehull i seriens berømte turbaserte kamp sammen med de andre Phantom Thieves. Du er på jakt etter en skatt som du kan få tak i for å gjenopprette det forvrengte hjertet.

Persona 5: The Phantom X Fortsetter du i Persona 5-verdenen, som har solgt i millioner av eksemplarer verden over. Til tross for populariteten til Persona 5, er det likevel noen fans som håper at vi kanskje snart kan få se det neste bidraget i den elskede serien fra Atlus.