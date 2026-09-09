Persona 6 er bekreftet for Nintendo Switch 2

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Nintendo Direct-sendingen er nå avsluttet, og eiere av den nye hybridkonsollen har nå et mye klarere bilde av hva de kan forvente å spille på enheten sin i månedene fremover.

Midt i flommen av nyheter og avsløringer var Atlus på plass for å gi et innblikk i fremtiden til Persona-serien, med to viktige avsløringer klare for Nintendo-spillerne.

Den første handlet om «Persona 4 Revival», ettersom remaken av det ikoniske JRPG-spillet nå er bekreftet med lansering 20. mai på Nintendo Switch 2. Deretter, som en oppfølging til dette, fikk vi en ny, svært kort forhåndsvisning av det enormt etterlengtede « Persona 6, som nå er bekreftet å komme i en Switch 2-versjon, selv om ytterligere detaljer fremdeles er utrolig sparsomme.

Med en fremtid for Persona som ser utrolig lys ut for Nintendo Switch 2-eiere, vil du se etter å spille et av disse spillene på plattformen, eller vil du først og fremst satse på en annen plattform?