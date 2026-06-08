Persona 6 hevdes å være "det perfekte inngangspunktet" for nye fans, men lover et "dyptgående nytt mysterium" for veteraner

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Helt ærlig manglet den etterlengtede avsløringen av Persona 6 litt avklaring, for i tillegg til å bekrefte at prosjektet eksisterte og at det vil komme til PC, PS5 og Xbox Series X / S, fikk vi ikke mye fra den første traileren.

Heldigvis, siden denne traileren har gjort sin ankomst, har butikksideoppføringen på Xbox gått live for spillet og tilbudt noen ekstra titbits av informasjon, inkludert hvordan Persona 6 ser ut til å være "perfekt inngangspunkt" for nye fans.

Vi får vite at Persona 6 "bringer alt det elskede ved serien inn i en ny, dristig historie", og når det gjelder hva vi ellers kan forvente, vil den kombinere "inderlig hverdagsliv og pulserende overnaturlige eventyr" alt "pakket inn i en helt ny, frittstående historie og et nytt persongalleri".

Vi kan naturligvis forvente å mestre Personas igjen, der "hvert forhold du pleier gjør deg sterkere" og der "hvert bånd du knytter blir et våpen mot mørket som lurer i deg".

Når det gjelder omgivelsene, legger beskrivelsen til: "Navigere i skolehverdagens rytmer og bygge vennskap, jakte på romantikk og dyrke minner som betyr noe. Men under overflaten av kjente gater og rolige nabolag skjuler det seg noe mørkere: merkelige rykter, urovekkende vandrehistorier og okkulte hendelser som bare du og dine nærmeste allierte kan møte."

Siden alle Persona-spillene er designet for å være frittstående eventyr, er det heller ingen overraskelse at Persona 6 er et godt utgangspunkt for nye fans, men Atlus og Sega avslutter med å love mer for veteranene ved å love "a haunting, profound new mystery for those who have been waiting."

Er du spent på Persona 6?