Persona-musikken kommer til Spotify i morgen

Du ser på Annonser

Siden deler av staben nærmest er Persona-fanatikere og flere av dere stadig nevner spillene på Discord hører jeg ofte snakk om hvor bra musikken, så her er en god nyhet.

Atlus bekrefter nemlig at musikken fra Persona 2, Persona 3 (inkludert FES), Persona 4, Persona 4: Golden, Persona 5, Persona 4: Dancing All Night, Persona 4: Arena Ultimax, Persona Q-spillene og et par andre av spin-offene vil bli tilgjengelig på Spotify den 5. januar. Du kan se listen over de 746 sangene og melodiene her, og deretter altså begynne å høre på dem fra i morgen av.

Er det noen som mangler?