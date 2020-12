Persona-serien har solgt 13,1 millioner eksemplarer

Du ser på Annonser

Vi vet allerede at Persona 5 og Persona 5 Royal har vært store suksesser verden over, men de er bare de seneste skuddene på stammen i en serie som sakte, men sikkert har blitt mer og mer populær, også i Vesten, som Yakuza.

Dette har resultert i noen ganske imponerende salgstall, som virkelig ble hjulpet på vei av den suksessfulle lanseringen av Persona 4: Golden til PC. SEGA hadde nylig et investormøte, og her kunne de avsløre at serien har passert 13,1 millioner solgte eksemplarer, som må sies å være ganske imponerende.

Det vites ikke hva som kommer i hovedserien etter Royal, men vi krysser i hvert fall fingrene for at vi får musou-spillet Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers her i Vesten også etter hvert.