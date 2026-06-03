Personen som slo Grand Theft Auto V stemmeskuespilleren Ned Luke har blitt dømt til fire års fengsel

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Trenden med å slå streamere blir stadig mer vanlig, og rammer til og med personer som virkelig ikke trenger å bli stresset av at politiet stormer inn i hjemmet deres av helt falske grunner.

Mens det ser ut til å være en uheldig sjel som blir swatted på nesten månedlig basis, dreide et av de største nylige eksemplene seg om Ned Luke, mannen som er kjent for å skildre Michael De Santa i Grand Theft Auto V. Utøveren strømmet GTA V en dag, da politiet stormet huset hans på grunn av en påstand om at han hadde blitt anmeldt på falske premisser, en situasjon som har ført til at personen som ringte etter politiet nå blir sendt i fengsel for sine handlinger.

Vi vet dette ettersom Luke har delt et brev fra Department of Justice for the District of Columbia, som spesifikt nevner at den tiltalte har blitt dømt til fire års fengsel etterfulgt av tre års overvåket løslatelse.

Luke kommenterte også denne nyheten: "Ikke slipp såpen i dusjen, drittsekk ... Han kommer ikke til å slå noen med det første ... og de kommer til å ta dem han tystet på også."

Med tanke på den åpenbare sløsingen med ressurser fra politiets side, i tillegg til de psykiske og fysiske konsekvensene det har for ofrene, er det ingen overraskelse at voldsmennene begynner å få stadig større konsekvenser for sine hevngjerrige handlinger. Vi får bare følge med på hva som skjer med de andre som var involvert i Lukes swatting.