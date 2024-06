Personer bak ulovlig strømmetjeneste risikerer opptil 48 års fengsel

HQ

Noen tøffe år venter gjengen bak det en jury i Las Vegas beskrev som en av de største ulovlige strømmetjenestene i USA, Jetflicks, et nettsted som tilbød en katalog med piratkopierte filmer og TV-serier som var større enn Netflix, Amazon Prime, Hulu og Vudu til sammen.

MPAA (Motion Picture Association of America) har slått ned på de involverte siden tidlig i 2012, da saken mot Jetflicks startet, og eieren av nettstedet risikerer nå opptil 48 års fengsel, mens fire av de andre som var involvert i operasjonen, risikerer opptil fem år.

Ifølge Engadget sier rapporten at de involverte tjente hundretusener av dollar på nettstedet hvert år da det var på topp, før FBI ble involvert, startet en spaningsaksjon ved å betale for et seks måneder langt abonnement og fant en rekke ulovlig opplastede serier, som Shameless og Ray Donovan, tilgjengelig.

Domsavsigelsen for de involverte er ennå ikke berammet.