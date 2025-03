Peru erklærer unntakstilstand på grunn av økende vold i Lima, og en populær sanger er drept

HQ

I skyggen av en stadig dypere krise summer det nå av uro i Limas en gang så livlige gater, der dagliglivets rytmiske puls har blitt erstattet av de tunge skrittene fra soldater som patruljerer nabolag som en gang blomstret av energi og farger.

Mandag erklærte Perus regjering 30 dagers unntakstilstand i hovedstaden og naboprovinsen Callao, som følge av en kraftig økning i voldelig kriminalitet som har gjort innbyggerne nervøse og overskygget hverdagen deres av frykt og usikkerhet.

Drapet på cumbia-sangeren Paul Flores, som ble skutt og drept av bevæpnede gjerningsmenn mens han satt på en buss tidlig søndag, har blitt et samlingspunkt for folkets sinne, og myndighetene har knyttet voldsøkningen til organiserte kriminelle grupper som retter seg mot næringslivet.

President Dina Boluarte, som har tatt til orde for strengere straffer, inkludert dødsstraff for drapsmenn, står overfor et økende press for å gjenopprette ro og orden. Inntil videre gjenstår det å se om militærets tilstedeværelse vil kunne demme opp for lovløsheten som preger byen.