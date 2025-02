Peruansk urfolksleder anklager ulovlige gruvearbeidere for å bruke barn som menneskelige skjold

HQ

Teófilo Kukush, president for Wampís-samfunnet i peruansk Amazonas, har oppfordret regjeringen til å erklære unntakstilstand på mandag for å ta tak i det eskalerende problemet med ulovlig gruvedrift.

Han anklager ulovlige gruvearbeidere for å bruke barn i alderen 5 til 10 år som menneskelige skjold under politiaksjoner. Kukush hevder at gruvearbeiderne gir lokalbefolkningen insentiver i form av betaling og plasserer barn foran muddermaskiner under væpnede intervensjoner.

Denne situasjonen har resultert i flere voldelige sammenstøt, som har ført til minst 30 dødsfall i løpet av de siste to årene. I juli i fjor ble en urfolksaktivist som kjempet for landrettigheter, funnet død, noe som understreker de pågående konfliktene mellom urfolkssamfunn og ulovlige gruvearbeidere.

Den illegale gruvedriften i Peru er omfattende. Offisielle data viser at en betydelig del av gullproduksjonen kommer fra småskala gruvearbeidere, hvorav mange opererer uten de nødvendige tillatelsene. Foreløpig gjenstår det å se hvordan myndighetene vil reagere på disse alvorlige anklagene.