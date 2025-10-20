Perun Creative forklarer hva du kan forvente deg av Kromlechs Early Access-ankomst

Neste år vil fantasy- og RPG-fans kunne hoppe inn i verdenen Kromlech, et mørkt og magisk land der sverd og trolldom kolliderer. Dette er et spill som dreier seg om en helt som har et begrenset antall dager på seg til å redde verden, og dette fører til en action-eventyropplevelse der du må ta store valg som former landet, ulike fraksjoner og helten din på samme tid.

I skrivende stund har ikke Kromlech en fast ankomstdato, men vi vet at det først og fremst vil lanseres i en Early Access-tilstand på PC i 2026. Nå som det nærmer seg, fikk vi nylig muligheten til å snakke med UI-, UX- og nivådesigner Milan Hrycjuk fra utvikleren Perun Creative, alt for å lære mer om hva vi kan forvente oss av Early Access-debuten.

"Ok for Early Access kan du forvente deg, vil jeg si, 30 % av kartet og noe vi kan kalle First Act, fordi du fortsatt jakter på en fraksjonsboss, og faktisk vil mange av spillsystemene bestå," forklarer Hrycjuk. "Så vi legger bare til innhold som mer innhold i det fullstendige spillet, men i Early Access kan du faktisk oppleve det meste av spillet."

For mer informasjon på Kromlech, husk å sjekke ut hele intervjuet vårt med Perun Creative nedenfor.