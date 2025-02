Dmitrij Peskov bekrefter samtaler om ny fangeutveksling mellom Russland og USA

HQ

Kreml har bekreftet at det pågår diskusjoner om en potensiell fangeutveksling mellom Russland og USA, etter diplomatiske samtaler i Riyadh nylig med sikte på å forbedre forholdet mellom de to landene.

Kremls talsmann Dmitrij Peskov, som ble spurt av journalister om en ny fangeutveksling (via Reuters), antydet at møtet bidro til en bredere innsats for å normalisere båndene, og at det skapte momentum for mulige forhandlinger om fanger.

Moskva løslot nylig amerikaneren Kalob Byers bare noen dager før det diplomatiske møtet, og tidligere denne måneden ble Marc Fogel, en lærer som var dømt til 14 års fengsel for narkotikasmugling, løslatt i en fangeutveksling med den russiske cyberkriminelle Alexander Vinnik.

Dette følger etter en mer omfattende utveksling i august i fjor, som involverte flere land. Diskusjonene er fortsatt på et tidlig stadium, men begge sider virker interessert i å fortsette forhandlingene. Foreløpig gjenstår det å se om en ny utveksling vil finne sted.