PETA utfordrer kuens nesering i Mario Kart World i åpent brev til Nintendo

HQ

Dyrerettighetsorganisasjonen PETA har flere ganger vært i konflikt med Nintendo. De likte for eksempel ikke museet i det nyeste Animal Crossing-spillet, og de laget en guide for veganere til det samme spillet. Nå har de rettet blikket mot Mario Kart World, og mer spesifikt karakteren Cow, som i spillet har en nesering. Neseringer brukes vanligvis til å kontrollere dyrene.

I et åpent brev til president Shuntaro Furukawa skriver organisasjonen dette :

"Messingringen i nesen på kua tilslører vold og dyremishandling i den virkelige verden. Derfor ber vi deg om å gi dette elskede storfeet en liten, men meningsfull oppgradering: Fjern neseringen og la Cow løpe fritt - uten smertefulle påminnelser om industrier som behandler dyr som profittmaskiner."

Organisasjonen har, som nevnt, klaget til Nintendo ved flere anledninger, hovedsakelig fordi deres spill tiltrekker seg et mye bredere publikum, inkludert barn.

Nintendo har ennå ikke svart, og kommer sannsynligvis heller ikke til å gjøre det.