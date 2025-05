Pete Davidson tar seg av skremmende pensjonister i The Home

Pete Davidson er vanligvis kjent for sine komiske evner, og det er ikke ofte vi forbinder skuespilleren med skrekksjangeren. Men det burde vi kanskje...

I juli skal Davidson spille hovedrollen i filmen The Home, der han spiller en rebell i midten av tjueårene som etter å ha blitt tatt på fersk gjerning, har fått i oppdrag å fullføre samfunnstjeneste på et aldershjem. Høres enkelt nok ut, ikke sant? Vel, når Davidsons rollefigur ankommer får han to instrukser; å holde hjemmet ryddig og rent, og å aldri gå opp i fjerde etasje... Grunnen til det siste er at beboerne i denne etasjen beskrives som å trenge "spesiell omsorg", og det ser ut til å være fordi noe, eller noen, i praksis har forvandlet dem til forskrudde monstre.

The Home ønsker å utforske mer enn bare Davidson versus noen pensjonister, ettersom traileren for skrekkfilmen antyder at det er mer på spill, inkludert merkelige kultlignende øyeblikk og rikelig med kroppsskrekk også. Det er unødvendig å si at denne filmen ikke ser ut til å være noe for sarte sjeler.

The Home kommer til kinoer 25. juli, med filmen regissert av The Purges James Demonaco og skrevet av Demonaco og Adam Cantor. Du kan se traileren nedenfor, i tillegg til det offisielle sammendraget.

"I denne skrekk-thrilleren fra skaperen av The Purge, blir en opprørsk tjueåring dømt til samfunnstjeneste på et stille aldershjem. Beboerne i fjerde etasje er strengt forbudt område, og det sies at de krever "spesiell omsorg". Etter hvert som mistankene hans vokser og han graver dypere, avdekker han en skremmende hemmelighet som setter både beboernes og hans eget liv i alvorlig fare."