Pete Hegseth bidrar til å sette verdensrekord på fotballkamp i marinen dager etter "fete generaler"-talen Navy-fans og kadetter satte ny Guinness-rekord med en massiv pushup-innsats.

HQ For bare noen få dager siden leverte Pete Hegseth et kraftfullt budskap til militære toppledere, der han skjelte ut "feite generaler" og ba dem alle om å "forberede seg på krig". Nå har han gitt publikum energi under marinens fotballseier over Air Force, og sto i spissen for et rekordstort pushup-arrangement med deltakelse fra både kadetter, offiserer og fans. Den imponerende oppvisningen knuste den tidligere Guinness-rekorden for samtidige armhevinger, og overgikk milepælen som ble satt av Air Force Academy to år tidligere. Rekordforsøket ble raskt fremhevet i sosiale medier som et av helgens høydepunkter. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig se mer i videoen nedenfor eller på følgende lenke. Go!