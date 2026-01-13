Pete Hegseth og Elon Musk lover å slippe løs Pentagon-teknologi og gjøre "Star Trek virkelig"

HQ

USAs forsvarsminister Pete Hegseth og Elon Musk slo an en futuristisk tone under et besøk hos SpaceX, og lovet å akselerere teknologisk innovasjon i Pentagon og omforme hvordan militæret utvikler nye kapabiliteter. Hegseth gjorde Vulcan-hilsen og gjentok Musks oppfordring om å " gjøre Star Trek virkelig" da de to skisserte en visjon med fokus på fart, eksperimentering og kutt i byråkratiet.

Hegseth talte som en del av sin "Arsenal of Freedom"-turné, og hevdet at USA må vinne det han kalte den strategiske konkurransen om teknologisk overlegenhet i det 21. århundret. Han pekte på kunstig intelligens, autonome systemer, hypersonisk teknologi, romteknologi og langdistansedroner som områder der Washington må utkonkurrere sine rivaler.

Hegseth kritiserte skarpt det han beskrev som mange års stagnasjon i Pentagon, og beskyldte byråkratiet for å bremse innovasjonen mens motstanderne løper foran. Han kontrasterte denne kulturen med SpaceX' raske utviklingsmodell og lovet å kutte gjennom byråkratiet "Elon style" for å levere resultater raskere.

Musk sa at det var en ære å være vertskap for Pentagon-ledere og støttet Hegseths oppfordring om at det hastet. Forsvarsministeren advarte om at USA fortsatt har enorme fordeler, fra kamputprøvde data til avansert teknologi, men sa at ingenting av det vil ha noe å si hvis innovasjon kveles av prosesser ... et budskap som understrekes av hans press for å gjøre science fiction-ambisjoner om til militær virkelighet.