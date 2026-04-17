Pete Hegseth siterer Pulp Fiction som bibelsk skrift, og sammenligner deretter pressen med Jesu fiender

HQ

Det har vært en merkelig uke å være Pete Hegseth. Onsdag sto forsvarsministeren på et podium i Pentagon og fremførte det han beskrev som en bønn som brukes av redningsmannskaper i kamp, en bønn han tilskrev Esekiels bok i Det gamle testamentet. Problemet var bare at den lignet langt mer på en monolog fra Samuel L. Jackson i Pulp Fiction før henrettelsen.

Hegseths versjon åpnet: "Den styrtede flygerens vei er omringet på alle kanter av egoistenes misgjerninger og de onde menneskenes tyranni." Quentin Tarantinos original, som Jacksons leiemorder Jules Winnfield sier rett før han trykker på avtrekkeren, begynner nesten identisk. Det faktiske verset i Esekiel 25:17 er en enkelt setning om hevn over filistrene.

"Alle som sier at ministeren feilsiterte Esekiel 25,17, er falske nyheter og uvitende om virkeligheten." Dette sier Sean Parnell, Pentagons talsmann, som også bekrefter at bønnen var "åpenbart inspirert av dialogen i Pulp Fiction".

Pete Hegseth

Neste morgen var Hegseth tilbake på podiet (denne gangen for en briefing om Iran-krigen) og grep til en annen passasje. Han husket en søndagspreken om fariseerne som konspirerte mot Jesus selv etter å ha vært vitne til et mirakel, og vendte seg mot de forsamlede journalistene. "Jeg satt der i kirken og tenkte: Pressen vår er akkurat som disse fariseerne", sa han. "Pressens forherdede hjerter er kun kalibrert for å kritisere."

I løpet av en time skrev pave Leo XIV (som for tiden er på rundreise i Afrika og allerede er i en eskalerende feide med president Trump - se våre siste nyheter om denne saken) på X: "Ve dem som manipulerer religionen og selve Guds navn for sin egen militære, økonomiske og politiske vinning, og som drar det som er hellig ned i mørke og skitt."

Amerikanske religionshistorikere har bemerket at selv om amerikanske administrasjoner lenge har påberopt seg tro i krigstid, har Trumps Hvite hus gått lenger enn de fleste, og brukt et språk som, med en forskers ord, er "skarpt og utvetydig" på en måte som tidligere presidenter har unngått. For Hegseth, en selvbeskrevet kristen nasjonalist hvis bruk av religiøse bilder har blitt et kjennetegn ved hans tid i Pentagon, var denne uken, om ikke annet, helt i tråd med merkevaren.